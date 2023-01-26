عرب ٤٨ يتجدد
  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الحكم بالسجن المؤبّد وغرامة نصف مليون شيكل بحق الأسير محمود عطاونة

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 16:58

الحكم بالسجن المؤبّد وغرامة نصف مليون شيكل بحق الأسير محمود عطاونة
مكان العثور على جثة الجندي شورك (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قضت محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبّد بحق الأسير محمود عطاونة من بلدة بيت كاحل في محافظة الخليل، بزعم تورطه بقتل جندي إسرائيلي عام 2019، في عملية طعن نفذت قرب بيت لحم، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

ويتهم عطاونة بأنه شارك في خلية نفذت عملية قتل الجندي الإسرائيلي دفير شورك طعنا، بالقرب من مستوطنة "مغدال عوز" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، في آب/ أغسطس 2019.

كما قضت محكمة الاحتلال، على الأسير عطاونة، دفع غرامة قدرها مليون شيكل، كتعويض لعائلة الجندي القتيل.

ووجهت نيابة الاحتلال العسكرية للأسير عطاونة، تهمة التسبب عمدًا في وفاة الجندي شورك، وهي تهمة تعادل تهمة القتل وفقا لأحكام الاحتلال في الضفة الغربية.

وجاء في بيان الاحتلال أن الأسير عطاومة أدين بجريمتي "التسبب بالوفاة عمدا، بالإضافة إلى سلسلة من الجرائم الأمنية الأخرى" التي لم ترد في بيان الاحتلال، وذلك في إشارة إلى عمليات أخرى نفذتها الخلية المزعومة.

وأشارت إلى أن عطاونة من بيت كاحل، لم يشارك بالهجوم، لكنه خطط له وجند أحد أفراد الخلية، وشارك في تجنيد وتدريب أفرادها؛ وادعت أن اثنين من أفراد الخلية نفذا عملية الطعن أسفرت عن قتل الجندي شورك.

يشار إلى أن عطاونة، حسب الاتهامات التي وجهها الاحتلال ضده، ينتي لخلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية، ويقودها الأسير سامر العربيد، الذي تعرض للتعذيب أثناء تحقيقات الشاباك معه، وكان قد نُقل إلى المستشفى بحالة خطيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "المحكمة العسكرية قبلت طلب النيابة العسكرية الذي يقضي بإدانة المتهم (الأسير عطاونة) بارتكاب الجريمة، رغم أنه لم يكن موجودًا في مكان تنفيذ العملية، ولم يكن هو الذي طعن الجندي، في ظل دوره المركزي في التخطيط واتخاذ قرار تنفيذ العملية وتجنيد أحد مرتكبيها".

بودكاست عرب 48

#محكمة عسكرية
#اللاحتلال الإسرائيليّ
#الضفة الغربية
#المؤبّد
#بيت كاحل
#الخليل

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

9 شهداء بينهم مسنة و20 إصابة بعدوان للاحتلال في جنين
9 شهداء بينهم مسنة و20 إصابة بعدوان للاحتلال في جنين

2023-01-26

استشهاد طفل متأثرا بجروحه خلال العدوان على غزة
استشهاد طفل متأثرا بجروحه خلال العدوان على غزة

2023-01-26

مصر والأردن تحذّران من خروج الوضع عن السيطرة بالضفة بسبب تصعيد الاحتلال في جنين
مصر والأردن تحذّران من خروج الوضع عن السيطرة بالضفة بسبب تصعيد الاحتلال في جنين

2023-01-26

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال في القدس والضفة

شهيدان برصاص الاحتلال في القدس والضفة

2023-01-25
الأردن طلب من إسرائيل بناء مئذنة خامسة بالأقصى

الأردن طلب من إسرائيل بناء مئذنة خامسة بالأقصى

2023-01-25

"خطفتهم عصابات": فُقدان أثر 200 قاصر من طالبي اللجوء في بريطانيا

2023-01-25
حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

حالة الطقس: أجواء متقلبة ورياح شرقية

2023-01-25
خطة حكومة نتنياهو لتسريع وتيرة الاستيطان وتكريس الضم الفعلي

خطة حكومة نتنياهو لتسريع وتيرة الاستيطان وتكريس الضم الفعلي

2023-01-25