الاحتلال يرفض استئنافا للإفراج عن الأسير خضر عدنان

يأتي هذا القرار في ظل الوضع الصحي البالغ الخطورة الذي وصل له الأسير عدنان بعد 85 يومًا من الإضراب عن الطعام، حيث لا يزال يرفض إجراء الفحوص الطبية، وكذلك أخذ المدعمات.

رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر"، الاستئناف الذي تقدم به محامي الأسير خضر عدنان، على قرار سابق صدر عن المحكمة، وفيه رفضت الإفراج عنه بكفالة، بحسب ما أعلن نادي الأسير، اليوم الأحد.

ويأتي هذا القرار في ظل الوضع الصحي البالغ الخطورة الذي وصل له الأسير عدنان بعد 85 يومًا من الإضراب عن الطعام، حيث لا يزال يرفض إجراء الفحوص الطبية، وكذلك أخذ المدعمات.

وكانت جلسة محكمة قد عُقدت له اليوم، وبحضوره عبر "الفيديو كونفرنس".

وترفض سلطات الاحتلال حتّى اليوم السّماح لعائلة عدنان بزيارته، حيث يحتجز في "عيادة سجن الرملة".

وقال نادي الأسير، إن القرارات التي صدرت في قضية الأسير عدنان حتى اللحظة، تعكس قرار الاحتلال ونيته بقتل الأسير عدنان.

يذكر أن الأسير عدنان أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة في الضفة الغربية، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

وخضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام، علما بأن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.