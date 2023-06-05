تجديد الاعتقال الإداري للقيادي رأفت ناصيف

جاء اعتقال الشيخ ناصيف الأخير بعد ستة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا.

جددت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس، الأسير المعزول رأفت ناصيف من طولكرم، لمدة أربعة أشهر، علما أنه معتقل منذ حزيران/ يونيو 2022.

وأفادت مصادر فلسطينية أن ذلك جاء بعد عدة أيام من نقل إدارة السجون للقيادي ناصيف من عزل سجن النقب إلى عزل سجن مجدو، وسط ظروف اعتقال قاسية. وإلى جانب العزل تواصل إدارة سجون الاحتلال حرمان الأسير ناصيف (58 عاما) من الزيارة منذ أكثر من أربعة أشهر.

واعتقل القيادي ناصيف في حزيران/ يونيو العام الماضي بعد اقتحام منزله في طولكرم والعبث بمحتوياته. وبعد نحو أسبوع من اعتقاله حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، جرى تمديدها عدة مرات.

وجاء اعتقال الشيخ ناصيف الأخير بعد ستة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 23 شهرا.

ويعاني ناصيف من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عاما، من ضمنها 13 عاما في الاعتقال الإداري.

ويعد ناصيف أحد الشخصيات القيادية والاعتبارية في طولكرم، وكان أحد المرشحين في قائمة "القدس موعدنا" لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي تم إلغاؤها لاحقا.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يتعمد استهداف القيادي ناصيف بشكل متكرر، عبر الاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.