إسنادا للأسرى المرضى: الحركة الأسيرة تغلق الأقسام بسجون الاحتلال

قالت وزارة الأسرى والمحررين في بيان مقتضب إن "الأسرى في سجون الاحتلال بدأوا صباح اليوم بتنفيذ خطوة احتجاجية بإغلاق الأقسام بشكل جزئي، وتعطيل مظاهر الحياة داخل السجون".

شرع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، إغلاق الأقسام، بشكل جزئي، وذلك احتجاجا على سلوك إدارة سجن مستشفى الرملة، بحق الأسرى المرضى، وبحق الأسير المريض وليد دقة، بحسب ما أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في بيان مقتضب إن "الأسرى في سجون الاحتلال بدأوا صباح اليوم بتنفيذ خطوة احتجاجية بإغلاق الأقسام بشكل جزئي، وتعطيل مظاهر الحياة داخل السجون".

وأكدت الهيئة في بيان لها أن "الخطوة تأتي احتجاجا على الممارسات اللا إنسانية من إدارة سجن الرملة بحق الأسرى المرضى، ورفض الإفراج عن الأسير وليد دقة أو السماح له بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلته".

وجاء في بيان للجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن احتجاجات الأسرى تأتي ردا على تعنت إدارة سجن الرملة في الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى.

وقال البيان إنه إدارة سجن مستشفى الرملة تتعنت في الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى، وخصوصًا الأسير المريض وليد دقة ومنعه من التواصل مع أهله بحجج واهية".

وأضاف أنه "في ظل التنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام، فإن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا إغلاق الأقسام اليوم الثلاثاء بشكل جزئي، وذلك كرسالة أولية احتجاجا على سلوك إدارة مستشفى الرملة".

ويواجه أكثر من 700 أسير فلسطيني، داخل سجون الاحتلال، بينهم 160 بحالة خطيرة، دون أدنى حقوق الرعاية الطبية اللازمة، في ظل تصاعد الاحتلال من سياسة الإهمال الطبي، بحسب المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى.