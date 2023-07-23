هيئة الأسرى: 28 أسيرة في سجن الدامون يعشن ظروفا حياتية صعبة

بلغ عدد الأسيرات في سجن الدامون 28 أسيرة، بالإضافة إلى أسيرتين في ما يسمى عيادة سجن الرملة، وأسيرتين في مدني أبو كبير، وبذلك يكون العدد الإجمالي للأسيرات 32 أسيرة.

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأحد، المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنسوية بـ"التدخل الفوري لوقف الانتهاكات والمضايقات اليومية بحق الأسيرات في سجن الدامون".

وأوضحت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها حنان الخطيب لعدد من الأسيرات في السجن، أن "الواقع الحياتي يزداد سوءا وتعقيدا، تحديدا أن الوضع النفسي لعدد منهن أصبح ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية، ولا يوجد هناك أي تدخلات من قبل إدارة السجن للتعامل بخصوصية مع الأسيرات المريضات أو تقديم العلاج اللازم والمناسب لهن".

وأضافت الهيئة أنه "على صعيد المطالب فإن المماطلة واللامبالاة حاضرة من قبل إدارة السجن، حيث هناك العديد من الأمور والمستلزمات قُدمت طلبات لإدخالها لهن، ولكن الإدارة تتجاهل ذلك".

وختمت الهيئة بالقول إن "الأسيرات في سجن الدامون 28 أسيرة، بالإضافة إلى أسيرتين في ما يسمى عيادة سجن الرملة، وأسيرتين في مدني أبو كبير، وبذلك يكون العدد الإجمالي للأسيرات 32 أسيرة".