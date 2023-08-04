إثر احتجاجهنّ لتحسين ظروف اعتقالهن: عقوبات جماعية بحق أسيرات في "الدامون"

حملّ نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهن، في ظل العدوان المتصاعد على الأسرى.

شرعت الأسيرات في سجن "الدامون" بخطوات احتجاجية منذ يوم الأحد الماضي، للمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية والتي تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وتأخير الوقوف على العدد أو ما يسمى بـ"الفحص الأمني"؛ حسبما قال نادي الأسير الفلسطيني مساء الجمعة.

ولفت نادي الأسير إلى أن "إدارة السجن وردا على ذلك فرضت مجموعة من العقوبات بحقهن، وتمثلت (العقوبات الجماعية) بإغلاق القسم، ومنعهن من استخدام الهاتف العمومي، وسحب (البلاطات) وإغلاق (الكانتينا)، وحرمانهن من الزيارة".

وأكد نادي الأسير أن "الأسيرات يواجهن كافة السياسات التنكيلية الممنهجة التي تفرضها إدارة السجون بحق الأسرى، وذلك منذ لحظة اعتقالهن حتى نقلهن إلى مراكز التحقيق، ولاحقا إلى السجون".

وحملّ نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهن، في ظل العدوان المتصاعد على الأسرى.

ومما يذكر أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 32 أسيرة بينهن قاصر؛ وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.