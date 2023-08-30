رفضا للاعتقال الإداري: 4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

أفاد نادي الأسير، بأن المعتقلين كايد الفسفوس من دورا قضاء الخليل، وسلطان خلوف من برقين قضاء جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 21 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.

يواصل أربعة معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام، وذلك رفضا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين.

وأفاد نادي الأسير، بأن المعتقلين كايد الفسفوس من دورا قضاء الخليل، وسلطان خلوف من برقين قضاء جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 21 يوما، رفضا لاعتقالهم الإداري.

كما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ ثمانية أيام، رفضا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي، لمدة سبعة أيام للتحقيق.

وأكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وأضاف أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم فعليا مع مرور الوقت، مع الإشارة إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.

يشار إلى أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابا، جلها ضد الاعتقال الإداري.

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 1300 أسير، وهو ما يشكل نسبة 25% من إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 5100 أسير.