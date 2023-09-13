 22 أسيرا ما زالوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو

قال نادي الأسير، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، إن "11 أسيرا من الذين كانوا معتقلين قبل “أوسلو”، وأُفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014".

صرح نادي الأسير الفلسطيني أن "22 أسيرا ما زالوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (1995)، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985".

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الأربعاء، أن "11 أسيرا من الذين كانوا معتقلين قبل “أوسلو”، وأُفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014".

وأشار النادي إلى أن "سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 11 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، وهم: أنيس دولة 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استُشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال عام 2020، والأسير سامي العمور الذي استُشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي استُشهد عام 2022، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، الذي استُشهد في كانون الأول 2022، والشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في الـ2 من أيار 2023".

الأسرى القدامى

فيما يلي قائمة أسماء الأسرى القدامى: محمد الطوس، وإبراهيم أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة، ومحمد داوود، وجمعة آدم، ومحمود أبو خربيش، ورائد السعدي، وإبراهيم إغبارية، ومحمد إغبارية، ويحيى إغبارية، ومحمد جبارين، وضياء الفالوجي، ومحمد فلنة، وناصر أبو سرور، ومحمود أبو سرور، ومحمود عيسى، ومحمد شماسنة، وعبد الجواد شماسنة، وعلاء الدين الكركي.

أما الأسرى الذي أعيد اعتقالهم عام 2014 هم: نائل البرغوثي، وعلاء البازيان، وسامر المحروم، وناصر عبد ربه، وجمال أبو صالح، ونضال زلوم، ومجدي العجولي، وعبد المنعم طعمة، وعايد خليل، وعدنان مراغة، وطه الشخشير.

يذكر، أن أكثر من 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 34 أسيرة، و170 طفلًا، و1200 معتقل إداري، كما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد 554 أسيرا.