3 أسرى يواصلون إضرابهم والاحتلال يقمع 6 معتقلين إداريين

في الـذكرى الـ 30 على توقيع اتفاقية أوسلو، قال نادي الأسير إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل اعتقال أكثر من 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة، و170 طفلا، و1264 معتقلا إداريا، إلى جانب 700 أسير مريض،

يواصل 3 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم تعسفيا وإداريا، في ظل تدهور صحتهم، فيما تواصل سلطات الاحتلال قمع المعتقلين الإداريين.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين في بيان، أن الأسيرين كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 42 يومًا رفضًا لاعتقالهم الإداري.

ولفت مركز حنظلة إلى أن المعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر بجنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 22 يومًا، رفضًا لاعتقاله، وهو محتجز في زنازين معتقل الجلمة.

يأتي ذلك، فيما قمعت إدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، 6 معتقلين إداريين من سجن مجدو يتبعون حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت وبشكل تعسفي ومفاجئ ستة أسرى إداريين من حركة الجهاد من سجن مجدو إلى سجن النقب الصحراوي.

ومن المقرر أن يبدأ الأسرى في كافة السجون غدا الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام، ردا على الإجراءات العقابية المقرر تنفيذها من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي من أبرزها تقليص زيارة أهالي الأسرى وجعلها مرة واحدة كل شهرين.

في الـذكرى الـ 30 على توقيع اتفاقية أوسلو، قال نادي الأسير إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل اعتقال أكثر من 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة، و170 طفلا، و1264 معتقلا إداريا، إلى جانب 700 أسير مريض، فيما يقضي 559 أسيرا أحكاما بالسجن المؤبد.