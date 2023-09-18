للشهر الثاني: الأسيران الفسفوس وخلوف يواصلان الإضراب عن الطعام

يأتي ذلك، فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية، عينت جلسة استئناف للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء المقبل.

يواصل الأسيران الفلسطينيان كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 47 على التوالي، ضد اعتقالهما الإداري، في وقت تؤكد فيه عائلتيهما أنهما لم تتلقيا أخبار عنهما منذ أسبوع.

يأتي ذلك، فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية، عينت جلسة استئناف للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء المقبل.

وقالت نبيلة بشارات زوجة الأسير المضرب سلطان خلوف، إن زوجها يوصل إضرابه عن الطعام داخل زنزانته في سجن "عيادة الرملة"، وهو مكبل الأيدي والأرجل.

‏وأكدت بشارات أن زوجها الأسير خلوف دخل مرحلة الخطر في إضرابه عن الطعام، موضحة أن آخر الأخبار المتوفرة عنه كانت منذ أسبوع عند زيارة المحامي له.

‏ولفتت بشارات إلى أن الأطباء أكدوا أن الأسير خلوف بحاجة لفك إضرابه عن الطعام، ليتناول أدوية معينة لمعالجة الحصوة، موضحة أن زوجها رفض فك إضرابه حتى تحقيق مطالبه.

‏وأعادت سلطات الاحتلال الأسير خلوف إلى زنزانته في سجن "عيادة الرملة"، بعد رفضه تناول المكملات الغذائية، وإجراء الفحوصات اللازمة، حتى الاستجابة لمطالبه.

ويعاني الأسير خلوف من عدم القدرة على الكلام، وعجزا في المشي، فيما تمنع سلطات الاحتلال زيارة عائلته له كنوع من العقاب بسبب إضرابه عن الطعام.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 3/8/2023، علما أنه صدر بحقه أمر اعتقال إداري أربعة شهور وجرى تثبيتها، فيما أرجأت محكمة الاحتلال إصدار قرار بشأن الاستئناف الذي تقدمت به محاميته؛ ضد اعتقاله الإداريّ مؤخرًا.

والأسير خلوف، هو أسير سابق أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019، واستمر67 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

من جانبها، قالت حلا نمورة زوجة الأسير كايد الفسفوس، إن زوجها لم يستطيع الخروج لمقابلة المحامي خلال زيارته في الأسبوع الماضي، بسبب وضعي الصحي المتدهور.

‏وأشارت نمورة، إلى أن زوجها يعاني من مضاعفات الإضراب السابق الذي خاضه، مؤكدة أن الاحتلال لا يسمح بإدخال الملح مع الماء له.

ويعاني الأسير الفسفوس، من الإرهاق والتعب وعدم القدرة على السير، كونه يعاني من مشكلة في قدميه من أثر إضرابه السابق، وفق "نمورة".

‏وأبدت العائلة قلقها تجاه الوضع الصحي لابنها، خاصة أنه الإضراب الثاني الذي يخوضه، في ظل وجود مضاعفات من الإضراب السابق.

يشار إلى أن الفسفوس يبلغ من العمر (34 عاما)، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في 2/5/2023 إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وكان قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، وبداية حزيران ، واستمر لمدة 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة 131 يوما، علما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 5200، من بينهم 1264 معتقلا إداريا بينهم 20 طفلا، وأربع أسيرات، بحسب آخر المعطيات حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي.