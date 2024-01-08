هيئة الأسرى: أسيرات "الدامون" يتعرضن لعقوبات انتقامية

طالبب الهيئة المجتمع الدولي بـ"الخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل المعتقلين، والتي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، "إن أسيرات سجن الدامون، شمال مدينة حيفا، وبالذات من تم اعتقالهن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها بشكل يومي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي".

وأضافت الهيئة، وفقا لزيارة محاميتها، أن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية والقدس وغزة"، مشيرة إلى أن "جميعهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال وفي زنازين التحقيق".

وأكدت الهيئة أن "إدارة السجون تتعمد عزل الأسيرات وممارسة أفظع الجرائم بحقهن منها تفتيشات مفاجئة كل الوقت من قبل فرق خاصة من (الشباس)، وتعاني الأسيرات من البرد الفظيع والقارس بسبب عدم وجود ملابس كافية، كذلك لا يسمح لهن إلا بغطاء واحد، والأكل رديء من حيث الكمية والجودة، وعدد الأسيرات داخل الغرف كبير جدا حيث لا توجد هناك احتمالية للتحرك بشكل كامل، وتمت مصادرة كافة الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والراديو.. إلخ".

وختمت الهيئة بالقول إن "ما ذُكر يعبر عن جزء بسيط جدا من معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"الخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل المعتقلين، والتي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية".