نادي الأسير: مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم طبية وقتلا بطيئا

نادي الأسير: "الاحتلال استهدف المئات من المواطنين المرضى عبر حملات الاعتقال الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكان من بينهم جرحى ومرضى سرطان".

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم، الإثنين، إن "الجرائم الطبية بمختلف أشكالها ومستوياتها شكلت أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف أن "العشرات من الأسرى استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الماضية جراء الجرائم الطبية، وكان آخرهم الشهيد القائد وليد دقة وسبقه الشهيد عاصف الرفاعي".

كما جاء في بيان له، أن "الجرائم الطبية تصاعدت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقد تابعت المؤسسات المختصة العديد من الشهادات والقضايا حول الجرائم الطبية، والتي شكلت عاملا أساسيا في استشهاد أسرى بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب عمليات التعذيب والتنكيل والتجويع".

وختم نادي الأسير بيانه بالقول، إن "الاحتلال استهدف المئات من المواطنين المرضى عبر حملات الاعتقال الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكان من بينهم جرحى ومرضى سرطان".