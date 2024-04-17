الاحتلال يحتجز جثامين 26 من شهداء الحركة الأسيرة

سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 497 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم 95 شهيدا بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب 51 طفلاً و6 شهيدات.

قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: "إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 26 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، ممن ارتقوا داخل سجون الاحتلال، وآخرهم الشهيد وليد دقة الذي ارتقى بعد 38 عاما في الأسر".

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وأوضحت الحملة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من شهر نيسان من كل عام، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 497 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم 95 شهيدا بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى جانب 51 طفلاً و6 شهيدات.

وأكدت أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزين في غزة ومحيطها منذ بداية الحرب، فيما وثقت الحملة تسليم جثامين 338 شهيدا على عدة دفعات.

والشهداء المحتجزة جثامينهم هم:

1- أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980

2- عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ 20\5\2018

3- فارس بارود محتجز جثمانه منذ 6\2\2019

4- نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ 16\7\2019

5- بسام السايح محتجز جثمانه منذ 8\9\2019

6- سعد الغرابلي محتجز جثمانه منذ 6/7/2020

7- كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ 10/11/2020

8- سامي العمور محتجز جثمانه منذ 18/11/2021

9- داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ 15/5/2022

10- ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ 20\12\2022

11- خضر عدنان محتجز جثمانه منذ 2/5/2023

12- عمر دراغمة محتجز جثمانه منذ 23/10/2023

13- عرفات حمدان محتجز جثمانه منذ 24/10/2023

14- ماجد أحمد زقول محتجز جثمانه منذ 6/11/2023

15- شهيد مجهول الهوية محتجز جثمانه منذ 6/11/2023

16- عبد الرحمن مرعي محتجز جثمانه منذ 13\11\2023

17- ثائر أبو عصب محتجز جثمانه منذ 18/11/2023

18- عبد الرحمن البحش محتجز جثمانه منذ 1/1/2024

19- محمد أحمد الصبار محتجز جثمانه منذ 8/2/2024

20- محمد أبو سنينة محتجز جثمانه منذ 12/2/2024

21- عز الدين عبد البنا محتجز جثمانه منذ 20/2/2024

22- خالد الشاويش محتجز جثمانه منذ 21/2/2024

23- عاصف الرفاعي محتجز جثمانه منذ 29/2/2024

24- المسن أحمد قديح محتجز جثمانه منذ 7/2/2024

25- جمعة أبو غنيمة محتجز جثمانه منذ 16/3/2024

26- وليد دقة محتجز جثمانه منذ 7/4/2024