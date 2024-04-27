الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال الجمعة والسبت

"بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت نحو (8480)، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن..."

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس وحتى اليوم السبت، 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم امرأة وأطفال ومعتقلون سابقون.

وقال نادي الأسير إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، والقدس المحتلة التي تم اعتقال طفلة منها أفرج عنها لاحقا، فيما رافق عمليات الاعتقال تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات.

يُشار إلى حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت نحو (8480)، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

الجدير ذكره، أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) كجزء من الإجراءات الانتقامية في استهداف المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد 7 أكتوبر.