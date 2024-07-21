ارتفاع عدد أسرى الضفة والقدس إلى 9 آلاف و750 منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 مواطنا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

ارتفع عدد الأسرى في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و 750 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 26 فلسطينيا خلال اليومين الماضيين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 مواطنا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

ووفق المؤسستين، فقد "اعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) 26 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم ابتهال العامر وهي ابنة الأسير الصحافي نواف العامر، بالإضافة إلى اعتقال الصحفي حمزة جابر، وأسرى سابقين".

وتخلل عمليات الاعتقال "اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم الإرهابية، فيما وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن استشاد 578 شخصا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلّفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أميركي، أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.