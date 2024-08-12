هيئة الأسرى: إدارة سجن "الرملة" تستغل إصابات وأمراض الأسرى لتعذيبهم

هيئة الأسرى: "نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وحرمان المعتقل برقان من أدويته، فقد تعرض لتدهور صحي حاد، نقل على أثره إلى مستشفى العفولة لمدة 6 أيام، ثم أعيد إلى مستشفى الرملة".

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، الإثنين، إن إدارة سجن "الرملة" تواصل التضييق على الأسرى، متجاهلة وضعهم الصحي الذي يستوجب رعاية حثيثة وتتعمد استخدام إصاباتهم وأمراضهم كسلاح لتعذيبهم وقتلهم ببطء.

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وذكر محامي الهيئة الذي زار مستشفى سجن "الرملة" أمس، أن "الأسير جهاد برقان (36 عاما) من القدس، معرض لفقدان نظره في أي لحظة، لعدم منحه الحقن التي كان يتلقاها بشكل دوري سابقا لعلاج عينيه، إلى جانب معاناته من مرض السكري ومشاكل الكلى".

وأضاف "نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وحرمان المعتقل برقان من أدويته، فقد تعرض لتدهور صحي حاد، نقل على أثره إلى مستشفى العفولة لمدة 6 أيام، ثم أعيد إلى مستشفى الرملة".

وتابع "رغم محاولات برقان لطلب تلقي العلاج، إلا أن رد السجان الدائم له كان ’نحن نقدم لك العلاج عندما تشرف على الموت فقط’".

وختمت الهيئة بيانها "إلى جانب الإهمال الطبي فقد تعرض المعتقل برقان للضرب الشديد على يد وحدات القمع والسجانين مرات كثيرة، كان آخرها في سجن ’جلبوع’ حيث قام أحد الجنود بضربه على وجهه وهو على الأرض، ما تسبب في كسر أسنانه الأمامية".