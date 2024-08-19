نادي الأسير: الاحتلال يعيد اعتقال أسيرة محررة ضمن دفعات التبادل

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن "جزءا من المعاد اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري من بينهم أطفال، بالإضافة إلى أسيرتين".

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الإثنين، الطالبة في جامعة بيرزيت والأسيرة المحررة، دانيا حناتشة، التي أفرج عنها ضمن دفعات التبادل التي تمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

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وجرى اعتقال حناتشة من منزل عائلتها في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم خلال دفعات التبادل إلى 24 منهم 18 أبقى الاحتلال على اعتقالهم من بينهم 6 فتية و6 أسيرات، بالإضافة إلأى 6 آخرين تجاوزوا سن الطفولة بعد تحررهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن "جزءا من المعاد اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري من بينهم أطفال، بالإضافة إلى أسيرتين".

وبيّن في بيان له، أن "استهداف الأسرى السابقين والمحررين يشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا وما يزال، ومنذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، صعد الاحتلال من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، والتي بلغت ذروتها في بداية الحرب، حيث وصل عدد حالات الاعتقال اليومية في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 10 آلاف ومئة، بالإضافة إلى الآلاف من غزة".

وأضاف نادي الأسير، أن "سياسة إعادة اعتقال المحررين وعلى الرغم من أنّها ليست بالسياسة الجديدة، إلا أنّها تُشكل خرقًا واضحًا لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير ومؤشر ورسالة من الاحتلال لكافة المحررين أنهم هدفًا دائمًا للاعتقال، وذلك على الرغم من أنّ هذه الصفقات تمت في إطار اتفاق بنود الهدنة، وليس في إطار صفقة تبادل واسعة تتضمن ضمانات محددة".

وأشار إلى أنّ "عمليات الاعتقال ليست السّياسة الوحيدة التي يستخدمها الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين، بل كذلك من خلال عملية الاغتيال الممنهجة، والتي تشكّل كذلك إحدى أبرز السّياسات التاريخية الممنهجة التي استخدمها الاحتلال وما يزال، ومؤخرا فقد أقدم الاحتلال على اغتيال الأسير المحرر طارق داود من قلقيلية ووائل مشّة من نابلس، وهما من ضمن من أفرج عنهم خلال دفعات التبادل".

وختم نادي الأسير بيانه "شكّلت قضية إعادة اعتقال العشرات من المحررين ضمن صفقة (وفاء الأحرار) التي تمت عام 2011، إحدى أبرز قضايا التي شغلت الحركة الأسيرة خلال السّنوات الماضية. يُشار إلى أنّ عدد من تم تحريرهم من الأسيرات والأطفال في صفقات التبادل التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 240".