نادي الأسير: الإفراج عن أكثر من 40 أسيرا من سجون الاحتلال

نادي الأسير: "صور الأسرى الأولى عقب الإفراج عنهم أظهرت هيئاتهم التي اختلفت جراء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقهم، إذ عكست صورهم جانبا من أثر هذه الجرائم عليهم.."

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أكثر من 40 أسيرا من عدة سجون ممن أنهوا محكومياتهم، بينهم من المعتقلين إداريا، حيث جرى الإفراج عنهم من أمام حاجز الظاهرية وسجن "عوفر" وحاجز "سالم" العسكري.

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وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن "جزءا ممن أفرج عنهم يعانون من أمراض جلدية وتحديدا من أفرج عنهم من سجن ’النقب’، وهو من أبرز السجون التي كانت شاهدة على جرائم التعذيب، وهذا ما عكسته العشرات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة".

وأشار إلى أن صور الأسرى الأولى عقب الإفراج عنهم أظهرت هيئاتهم التي اختلفت جراء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقهم، إذ عكست صورهم جانبا من أثر هذه الجرائم عليهم، وقد نقل عدد منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم.

وأورد نادي الأسير في بيانه "يشار إلى أنه مقابل هذه الإفراجات فإن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 10 آلاف و200 معتقل من الضفة، وآلاف المواطنين من غزة".

وختم بيانه "يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية آب/ أغسطس أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".