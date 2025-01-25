قائمة بأسماء الـ200 أسير فلسطيني المنوي الإفراج عنهم السبت من سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، عن أسماء 200 أسير فلسطيني سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتشمل القائمة أسرى من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.

قالت حركة حماس، السبت، إن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية "ترى النور اليوم" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان بعد تسليم كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات بقطاع غزة للصليب الأحمر الدولي.

وأضاف البيان أنه "رغم العدوان غير المسبوق الذي استهدف في همجيته كل شبر بغزة، حافظنا على أسرى العدو التزاما بأخلاقنا وأعرافنا، في وقت حاول فيه الأخير التخلص منهم وملاحقتهم بالاستهداف".

وتابعت الحركة: "اليوم نُرغم المحتل المجرم على فتح أبواب زنازينه لأسرانا الأبطال، وهذا عهدنا لهم بالحرية، ولشعبنا بمواصلة السير معاً على طريق الاستقلال وتقرير المصير".

واختتمت حماس بالقول: "هذا يوم خالد جديد، يجسد فيه شعبنا الفلسطيني طريقه وخياراته، ويؤكد التفافه حول مقاومته، وإصراره على المضي في طريق العزة والكرامة، والوصول إلى أهدافه المشروعة بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي تحريرهم، اليوم السبت، ضمن الدفعة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضم 200 أسير، من ذوي المؤبدات والأحكام العالية.

وتضم القائمة كلا من:

1- إبراهيم خليل أحمد صلاح

2- محمود عيسى/ محمود أحمد أسعد

3- عبد اللطيف محمد لطفي أحمد حمادة

4- أحمد مصطفى أحمد الشيباني

5- محمد عودة إسحق شحادة عودة

6- نصر محمد يوسف ناجي

7- شريف محمد يوسف ناجي

8- وائل نعيم أحمد الجاغوب

9- وسام سعيد موسى العباسي

10- صالح صبحي داوود دار موسى

11- محمد نصر الدين صالح الملح

12- سليم محمد سليم حجي

13- ثابت عزمي سليمان مرداوي

14- محمد نبيل عامر محمد عرقان

15- عماد راشد عبد الرحمن كميل

16- ربيع رفيق شريف أبو الرب

17- جاد إبراهيم موسى معلا

18- إبراهيم محمد أحمد حلبية

19- محمود صدقي سليمان رضوان

20- سعيد عبد الله سعيد البنا

21- رمضان عيد رمضان مشاهرة

22- خليل مسلم محمد براقعة

23- إياد ياسر محمود مسالمة

24- ثائر خالد عمر عويدات

25- ليلى أيوب محمد أبو أرجليه

26- ياسر محمد عبيد ربايعة

27- جهاد يوسف إسماعيل النجار

28- جاسر عفيف محمد رداد

29- سمير عبد الفتاح رضا طوباسي

30- باسل عاطف محمد مخلوف

31- زيد إبراهيم أحمد بسيسي

32- ياسر محمود أبو بكر

33- محمود علي عبد الردايده

34- نافذ نايف سليم الحج حسين

35- ناجي إبراهيم حسن بشارات

36- أسعد يوسف حميد زعرب

37- رائف رامز حلمي الفرا

38- محمد قاسم أحمد عارضة

39- محمد محمد يوسف ناجي

40- منيف محمد محمود جناديه

41- شادي عبد السميع سليمان زيد

42- وائل محمود محمد علي قاسم

43- فهمي عيد رمضان مشاهرة

44- خالد صابر محمد أبو عمشة

45- صلاح الدين محمد إبراهيم أبو جلبوش

46- محمود حماد محمود شريتح

47- إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا

48- إبراهيم عيسى خليل إبراهيم

49- إياد محمود عبد الرحيم نصار

50- علي حسن عبد الله الرجبي

51- محمد شاكر علان معلا

52- أحمد مصطفى ياسين فني

53- فهد عبد الله محمد صوالحي

54- محمود عطية حسن كليبي

55- نور محمد شكري جابر

56- إياد إبراهيم حسن جرادات

57- يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني

58- سامر عبد السميع أحمد الأطرش

59- محمد نعيم سلمان قواسمة

60- محمد حسين فايز جرادات

61- أحمد ذيب عبد الرحمن دهيدي

62- عبد الرحمن غسان محمود وشاح

63- يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي

64- خالد ذيب حسن أبو حمد

65- عمار عاهد بديع الشوبكي

66- إبراهيم يوسف إبراهيم عطية

67- يوسف عطا ذياب أحمد الحاج محمد حمدان

68- حسام عدنان توفيق عابد

69- سائد عبد السميع سليمان زيد (الكيلاني)

70- فايز عبد المجيد جبر حامد

71- نصر محمد يوسف داود

72- محمد حسين عودة البرغوثي

73- محمد سمير أحمد رجبي

74- محمد عمر عبد الله أحمد زايد

75- محمد سامي عبد الحميد العزة

76- أحمد صالح أحمد موسى

77- سعيد ناصر محمود عرار

78- معتصم محمد سليم سالم

79- عطا سعيد يعقوب أبو رموز

80- حمزة سلامة سليمان أبو صواوين

81- أحمد بديع مصطفى حسين

82- نعمان علي أحمد ريحان

83- محمد زهير سالم أبو دراز

84- محمود كامل محمد عطاونة

85- محمد عبد الخالق أحمد أبو سعدة

86- معتز صبحي حسن زعرور

87- إيهاب حسني السيد الجزار

88- صلاح رياض محمد مغادبا

89- رياض عبد القادر راضي عرفات

90- إبراهيم سليم موسى أبو سنينية

91- تامر راجح عيسى رجبي

92- محمد جميل حسن كفاية

93- شادي سمير عبد الوهاب حلاوة

94- محمد محمود طباب

95- منصور وجيه فريز بشارة

96- بكر محمد سليم خرويش

97- نصر فيصل محمد بدوي

98- محمد إسماعيل حسن الحروب

99- أحمد إبراهيم محمد أبو حمده

100- محمد يونس علي أبو حنك

101- محمود سامر توفيق جبارين

102- عز الدين موسى ديرية

103- عبد الله محمد أحمد هاديا

104- ثائر جمال محمد تعامرة

105- محمد مراد ياسر فرحات

106- حسام محمد جمعة خليل زعانين

107- عمر إسماعيل عمر وادي

108- بهاء داود إبراهيم عويسات

109- سعيد أسامة عيسى هرماس

110- مهدي إياد طالب عكاش

111- موسى فواز موسى قبيطات

112- محمد زويد حمدي الأغا

113- عبد الرحمن طه عبد الرحمن بعلوشة

114- أيمن محمد علي فواجرة

115- محمد أحمد عبد الحميد الطوس

116- رائد محمد شريف السعدي

117- علي سليمان سعيد السعدي

118- حمزة محمد حسن متروك

119- صدقي سامر صدقي جبر

120- رامي إبراهيم نعيم نجار

121- يونس علي عبد المنعم الجعبري

122- محمد عيسى محمود البربري

123- أنس قاسم فلاح أقرع

124- زيد زياد جميل عامر

125- عبد العزيز حمد محمود مرعي

126- أحمد محمد عبد الله حدرج

127- جواد زياد عبد المعطي شلختي

128- عرفة عبد الرحمن رشيد أبو سرور

129- تامر يونس أحمد وريدات

130- مقداد محمد إبراهيم الحيح

131- محمد موسى محمد بدر

132- ياسر ياسين موسى الطروة

133- صهيب جبارة أحمد الفقيه

134- أشرف جمال عبد القادر عمار

135- محمد فهيم محمود شلالدة

136- همام جمال بدوي مسالمة

137- أكرم فيصل محمد بدوي

138- علاء رائد صالح زغير

139- بلال أحمد أديب أبو زيد

140- محمود سعيد محمد أبو إصبع

141- مدحت فوزي موسى أبو سنينة

142- طارق عبد الفتاح خالد يحيى

143- تامر شوكت أحمد خضير

144- رائد محمد إبراهيم بدوان

145- طاهر خميس أحمد مطر

146- إبراهيم جمال محمود حمد

147- عبد العزيز يحيى حامد مساعد

148- عمر محمد شوكت محاجنة

149- علي عبد الناصر أحمد محاميد

150- وائل حسن فهيد أبو ريدة

151- أشرف منير حامد الزغير

152- يونس علي محمد مساعيد

153- أحمد خالد داود حامد

154- عمر صالح محمد فائق الشريف

155- نسيم راشد عبد الودود الزعتري

156- عبد الله عدنان يحيى الشرباتي

157- مراد وليد خالد البرغوثي

158- مؤيد شكري عبد الحميد حماد

159- هاشم ناصر أحمد الصوص

160- عمار صدقي سليم أبو غلوس

161- ساجد أحمد سليم أبو غلوس

162- جعفر فوزي قاسم أبو حناني

163- بهجت محمود جميل شقيرات

164- عبد المعز ذيب إبراهيم الجعبة

165- لؤي شاهر شكيب العويوي

166- نائل محمد سليمان ياسين

167- علاء جبريل محمد دمنهوري

168- مضر موسى أحمد أبو دية

169- موسى آدم سالم إخليل

170- عبد الناصر محمد محمود رزق

171- علاء الدين جميل عيد غنيم

172- محمد جبر عودة الحروب

173- خالد زهير نجم الدين قطينة

174- بهاء الدين علي حسن العدم

175- عبد الله منير صالح إسحق

176- إسحق طاهر صلاح عارفه

177- محمد محمود عبد الرزاق سلايمة

178- أمجد مصطفى صالح حامد

179- أيهم باسم إبراهيم صباح

180- مالك أحمد موسى حامد

181- حمزة فايز فوزي أبو الفيلات

182- أحمد ياقين يوسف جعبري

183- زياد رضا أحمد (طاهر) مرعي

184- علي محمود عبد الله أبو حسن

185- عبد الرحمن عبد المهدي محمد عز الدين برقان

186- أحمد أمين أحمد حامد

187- عزام عزات شعبان شلالدة

188- عزمي سهل عزمي نفاع

189- إسماعيل موسى محمد الحديدي

190- أحمد محمد محمود المشايخ

191- عودة سامي عودة سواعدة

192- باسل سالم محمد شوامرة

193- ثائر جمال محمود خلف

194- عبادة عزيز مصطفى أبو راس

195- محمود فيصل محمود بشارات

196- محمد عبد الحليم عبد الحميد سالم

197- إسماعيل إبراهيم إسماعيل أبو عرام

198- عماد درار عبد الله أغبر

199- علي أحمد محمد عروج

200- عماد الدين تيسير موسى طردة