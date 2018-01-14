خطف فلسطينية تعمل مندوبة لمنظمة دولية بليبيا

قالت وسائل إعلام ليبية إن مسلحين اختطفوا مندوبة المنظمة الدولية للهجرة رانيا خرمة في مدينة سبها جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة، وهي من أصول فلسطينية.

ونقلت "قناة ليبيا" عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها يحيي شوايل، أن ثلاثة أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة سبها.

وأوضح أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة 40 كيلو مترًا تقريبًا، مؤكدا أن البعثة فتحت محضرًا رسميًا في الواقعة بمديرية أمن سبها، التي باشرت بدورها البحث والتحري.

والمندوبة خرمة من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، واختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية عن السائق المرافق لهم، إذ كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارتهم التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس على مشارف سبها".

وقالت إنه جرى اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين، في حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين.