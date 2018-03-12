وفاة عائلة فلسطينية لاجئة من 5 أفراد حرقا بلبنان

قضت عائلة فلسطينية لاجئة مؤلفة من 5 أفراد فجر اليوم الإثنين، في مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك جراء اندلاع حريق في منزلهم.

وفي التفاصيل، إن ماسا كهربائيا تسبب باندلاع الحريق في منزل الفلسطيني إبراهيم الدوالي الكائن في حي الأمام المهدي في النبطية قرابة الثانية فجرا، ما أدى إلى وفاة العائلة المؤلفة من الاب إبراهيم وزوجته مريم الحاج وبناته ياسمين (16عاما)، صابرين (18عاما) والرضيعة نادين (8 أشهر) اختناقا.

وعملت عناصر من الدفاع المدني على إخماد الحريق وسحب الجثث التي تم نقلها إلى أحد مستشفيات المدينة.

وذكر موقع "إسعاف النبطية"، أن حريقا شب فجر اليوم في منزل في حي المهدي في النبطية، أدى إلى وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد.

وعملت فرق من "إسعاف النبطية" والدفاع المدني في النبطية على إخلاء المبنى. ونقلت الجثث إلى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية ومستشفى نبيه بري الجامعي في النبطية.

وذكر مصدر في الدفاع المدني أن اهالي الحي اتصلوا بالدفاع المدني قرابة الثانية فجراً ليبلغوا عن حريق في أحد المنازل، وتبين أن الحريق شب في منزل الفلسطيني إبراهيم الدوالي ما أدى إلى وفاته هو وزوجته وأولاده الثلاثة اختناقا. ورجح أن يكون السبب ماسا كهربائيا.