مهجرو اليرموك يطالبون الأمم المتحدة بنقلهم لفلسطين

طالب العشرات من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الأمم المتحدة بنقلهم إلى فلسطين، بعد أن هجرهم النظام السوري إلى مخيمات بدائية شمالي سورية.

وجاءت المطالبة أثناء تظاهرة نظمها المهجرون مساء الجمعة في مخيم قرية دير بلوط في منطقة عفرين قرب حلب شمال غربي سورية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أعيدونا إلى فلسطين"، "حق العودة لا رجعة فيه" و"فلسطين لكل الفلسطينيين".

وناشد المتظاهرون في بيان صحفي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن وبريطانيا للعمل على إعادتهم إلى فلسطين.

وهجّرت قوات النظام السوري آلاف اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود إلى الشمال السوري، بعد حملة قصف أدت إلى مقتل وجرح العشرات.