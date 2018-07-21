  2. فلسطينيات
  3. الشتات

أسطول كسر الحصار يبحر من صقلية إلى غزة

تاريخ النشر: 21/07/2018 - 23:03

أسطول كسر الحصار يبحر من صقلية إلى غزة
رحلة الأسطول امتدت على مدار 70 يوما بأوروبا (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أبحر أسطول كسر الحصار مساء اليوم السبت، من موانئ جزيرة صقلية تجاه قطاع غزة في محاولة هي الأحدث لكسر الحصار البحري عن القطاع، وذلك بعد إنهاء كافة المستلزمات والإجراءات الفنية بما فيها تدقيق سلطات الموانئ وشرطة الحدود الايطالية.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي، إن القوارب تحمل على متنها 45 ناشطا دوليا من 15 دولة، وتحمل كمية رمزية من الأدوية والمستلزمات الطبية للإسهام في تخفيف ألام الجرحى والمرضى الفلسطينيين وخاصة جرحى مسيرة العودة الكبرى المحرومون من الخروج للمعالجة في الخارج بسبب الحصار.

وأوضح أن من بين المشاركين على متن سفينة "العودة" نائب عربي وحيد هو النائب الأردني يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين النيابية، الذي أكد أن "مشاركته هي أقل الواجب تجاه الأهل الصامدين على أرض الوطن في وجه حصار واحتلال بربري".

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار إنه "برغم التجارب السابقة التي اعتدت خلالها دولة الاحتلال على السفن والقرصنة في المياه الدولية، إلا انه يأمل أن تتمكن السفن هذه المرة من الوصول إلى شواطئ غزة".

وأشار إلى أن أهداف الحملة السياسية والإعلامية والتوعوية تحقق بدرجة كبيرة عبر الفعاليات التضامنية والتغطيات الإعلامية لتحرك السفن خلال رحلتها التي امتدت على مدار 70 يوما توقفت فيها في نحو 20 ميناء أوروبي.

 


#كسر الحصار
#قطاع غزة
#صقلية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوات للرباط بالقدس والأقصى والتصدي للمستوطنين
دعوات للرباط بالقدس والأقصى والتصدي للمستوطنين

2018-07-21

رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة
رام الله: العشرات في مظاهرة ارفعوا العقوبات عن غزّة

2018-07-21

مصرع فتى بانقلاب رافعة وإصابات خطيرة بحادث قرب نابلس
مصرع فتى بانقلاب رافعة وإصابات خطيرة بحادث قرب نابلس

2018-07-21

الأكثر قراءة

غزة: 4 شهداء ومقتل جندي إسرائيلي برصاص قناصة

غزة: 4 شهداء ومقتل جندي إسرائيلي برصاص قناصة

2018-07-20
البالونات الحارقة تتجاوز

البالونات الحارقة تتجاوز "غلاف غزة" وتصل القدس

2018-07-20
رغم الهزائم المتتالية بالمونديال: تغريم منتخب مصر

رغم الهزائم المتتالية بالمونديال: تغريم منتخب مصر

2018-07-20
خلافات بين الحكومة والجيش بإسرائيل حول بالونات غزة

خلافات بين الحكومة والجيش بإسرائيل حول بالونات غزة

2018-07-20
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

2018-07-20