مستجدات كورونا: وفاتان من الجاليات الفلسطينية والحصيلة ترتفع لـ85

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، مساء الإثنين، تسجيلها حالتي وفاة و47 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و40 حالة شفاء في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي، أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 85، والإصابات 1573، والشفاء 744.

وفي الولايات المتحدة، سجلت الخارجية خمس إصابات جديدة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في صفوف الجالية هناك 767، والوفيات 50، والشفاء 258.

وفي نيكاراغوا، سجلت السفارة أول حالة وفاة للمواطن فوزي إسحق محمد (72 عامَا)، وزوجته النيكاراغوية، بالإضافة إلى تسجيل أول ثلاث إصابات في صفوف الجالية لعائلة واحدة.

وفي الكويت، سجلت السفارة 11 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 16 إصابة، تعافى منها تسع، بالإضافة لحالة وفاة.

وفي إسبانيا، سجلت الخارجية إصابتين جديدتين في أوساط الجالية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 35 إصابة، تعافى منهم 29، في حين بقيت حصيلة الوفيات على حالها 3 وفيات.

وفي قطر، سجلت السفارة 26 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 153، منهم 47 تعافوا.