الجاليات الفلسطينية: وفاتان جديدتان بكورونا والحصيلة ترتفع لـ89

أعلنت وزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات حتى اللحظة إلى 89 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الوفاة الأولى سجلت في دولة الإمارات، والثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة النظر إلى أن عدد الإصابات بلغ حتى الآن 1579، منها 751 حالة تعاف.

وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات "كورونا" أكد الانتهاء من إجراء التنسيقات اللازمة لدخول الدفعة التاسعة من العالقين في المملكة الأردنية صباح اليوم الخميس.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة رئيسة بدر الدين (70 عاما) في ولاية ميتشغن، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 51، وتسجيل إصابة جديدة في ولاية فلوريدا ليرتفع عدد الإصابات إلى 768، كذلك تسجيل حالة تعافٍ في ولاية ميتشعن ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 259.

وتقوم بعثة فلسطين لدى مملكة هولندا، بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين، والتواصل معهم للاطلاع والاطمئنان على أوضاعهم في ظل الأحوال الصعبة الراهنة نظرا لاستمرار جائحة كورونا.

وأكدت المفوضية العامة لفلسطين لدى كندا، إصابة عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل معها والاطمئنان عليها، وأفرادها جميعا بصحة جيدة في طور التعافي ويخضعون للحجر الصحي.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن فتحي محمد الأسدي (70 عاما) بسبب "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 11.