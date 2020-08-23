  2. فلسطينيات
  3. الشتات

الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ229 والإصابات 5002

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 07:40

الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ229 والإصابات 5002
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي مسن فلسطيني في السعودية مساء السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة وفيات كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 229 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

ووفقا للوزارة لم تسجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي إصابات بصفوف الجاليات، لتبقى حصيلة الإصابات 5002 وحالات التعافي 1851.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن عبد الكريم سليم سعيد البرقوني (77 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 70 حالة في المملكة.

من جانبه، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف الجالية ليستقر العدد عند 72 حالة، إضافة إلى عدم تسجيل أية إصابة ليبقى عدد الإصابات 2797.

وفي سياق أخبار الجاليات، أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت من يوم 29/8/2020 إلى يوم 30/8/2020 وفي نفس الموعد.

ولفتت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عناية الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية والمتواجدين خارج مصر خلال الامتحانات التحريرية أو العملية المقررة عليهم.

وأفادت السفارة بضرورة تواصل الطلبة المتواجدين خارج مصر مع السفارة وسرعة تزويدها ببياناتهم الشخصية ليتسنى مخاطبة الجهات المسؤولة طلبا لتأجيل الامتحانات أو إيجاد آلية مواءمة حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجاليات الفلسطينية
#وفيات كورونا
#فيروس كورونا
#وزارة الخارجية
#كورونا في السعودية

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا بالضفة: إصابات جديدة بسلفيت وإغلاق دير بلوط
كورونا بالضفة: إصابات جديدة بسلفيت وإغلاق دير بلوط

2020-08-23

اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بالعيسوية والجلزون
اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بالعيسوية والجلزون

2020-08-23

الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات و311 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينيّة: 3 وفيات و311 إصابة جديدة بكورونا

2020-08-22

الأكثر قراءة

رئيس الموساد:

رئيس الموساد: "إيران هشّة والتهديد الحقيقي آتٍ من تركيا"

2020-08-22
مُستجدات كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز 800 ألف حالة والإصابات تتخطى 23 مليونًا

مُستجدات كورونا عالميا: الوفيات تتجاوز 800 ألف حالة والإصابات تتخطى 23 مليونًا

2020-08-22
مخرج لأزمة الميزانية الإسرائيلية؟ تأجيل بـ100 يوم ولجنة لبحث آلية التعيينات

مخرج لأزمة الميزانية الإسرائيلية؟ تأجيل بـ100 يوم ولجنة لبحث آلية التعيينات

2020-08-22
اتفاق تجاري مفاجئ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

اتفاق تجاري مفاجئ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

2020-08-22
صافرات الإنذار تدوي في

صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة": 25 حريقا جراء البالونات الحارقة

2020-08-22