الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ229 والإصابات 5002

توفي مسن فلسطيني في السعودية مساء السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة وفيات كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 229 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

ووفقا للوزارة لم تسجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي إصابات بصفوف الجاليات، لتبقى حصيلة الإصابات 5002 وحالات التعافي 1851.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن عبد الكريم سليم سعيد البرقوني (77 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 70 حالة في المملكة.

من جانبه، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف الجالية ليستقر العدد عند 72 حالة، إضافة إلى عدم تسجيل أية إصابة ليبقى عدد الإصابات 2797.

وفي سياق أخبار الجاليات، أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عن تغيير موعد رحلة الإجلاء من فرانكفورت من يوم 29/8/2020 إلى يوم 30/8/2020 وفي نفس الموعد.

ولفتت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة عناية الطلبة الفلسطينيين الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية والمتواجدين خارج مصر خلال الامتحانات التحريرية أو العملية المقررة عليهم.

وأفادت السفارة بضرورة تواصل الطلبة المتواجدين خارج مصر مع السفارة وسرعة تزويدها ببياناتهم الشخصية ليتسنى مخاطبة الجهات المسؤولة طلبا لتأجيل الامتحانات أو إيجاد آلية مواءمة حفاظا على مستقبلهم الأكاديمي.