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الجاليات الفلسطينية: لا وفيات بكورونا لليوم الخامس والإصابات ترتفع لـ6098

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 07:31

الجاليات الفلسطينية: لا وفيات بكورونا لليوم الخامس والإصابات ترتفع لـ6098
مستجدات التعليم للطلبة الفلسطينيين بظل كورونا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

على الرغم من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، إلا أنه ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل حالة وفاة بصفوف الجاليات، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء الأحد، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بصفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت أن حصيلة الإصابات بالفيروس بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم ارتفعت إلى 6098 إصابة، و253 حالة وفاة، و2052 حالة تعاف.

وأشارت الخارجية إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم لليوم الخامس على التوالي.

وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 3666 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

إلى ذلك، أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا توضيحا للطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعات التركية وجامعات قبرص الشمالية، الموجودين الآن في الوطن أو في دول أخرى، حول كيفية الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه بما يخص الطلبة الدارسين في الجمهورية التركية؛ فإن مجلس التعليم العالي التركي، وفي ظل جائحة كورونا، قد أعطى وفوض الجامعات باختيار شكل التعليم الذي تراه مناسبا، وتحديد ما إذا كان التعليم للفصل الأول سيكون وجاهيا أو تعليما عن بعد.

ويأتي القرار على ضوء الحالة السائدة، وبالتالي أعلنت معظم الجامعات في تركيا أن التعليم للفصل الأول سيكون تعليما عن بُعد، وبناء عليه، على الطلبة الموجودين في الوطن، التواصل مع جامعاتهم، لاتخاذ القرار المناسب لهم بخصوص الدراسة.

أما بخصوص الطلبة الدارسين في قبرص الشمالية، أوضحت السفارة أنه بعد التواصل مع الجهات الرسمية تم إبلاغها بأن على كل طالب التواصل مع جامعته والتأكد من قرار الجامعة بخصوص طبيعة التعليم هل هو وجاهيا أو تعليما عن بُعد، وبالتالي على الطلاب التواصل مع جامعاتهم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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