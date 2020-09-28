الجاليات الفلسطينية: لا وفيات جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات بين اللاجئين بلبنان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا، فيما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، عن ارتفاع الإصابات بكورونا بين اللاجئين.

ووفقا للخارجية الفلسطينية، بقي عدد حالات الوفاة في الشتات 256، وتسجيل إصابة واحدة ليصبح عدد الإصابات 6111، و2052 حالة تعافي.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ميتشيغن ليرتفع عدد الإصابات إلى 3676، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني عشر على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

إلى ذلك، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان في بيان، أمس الأحد، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 942 إصابة بين اللاجئين مع 330 حالة نشطة مع تسجيل 23 حالة وفاة.

وأكدت "أونروا" أنها تتابع الحالات الجديدة "وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية وجميع شركائها.

وقالت في البيان إنها تغطي تكاليف جميع الحالات المثبت إصابتها والتي تتطلب العلاج في المستشفى، مشيرة إلى أنها "تستقبل لاجئي فلسطين في مركز عزل التابع لـ"أونروا" في جبل لبنان في حال لم تكن هناك إمكانية لعزل أنفسهم في المنزل".

وذكرت الوكالة أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لبنان شارفت على بلوغ الحد الأقصى، خصوصا بالنسبة إلى توافر الأسرة في وحدات العناية المركزة لمعالجة مرضى كورونا.

وأكدت "أونروا" أنها "ملتزمة بإجراء فحوص اكتشاف كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية والشركاء وأنها ستجري بالتعاون مع "مستشفى الهمشري" التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الفحوصات للمخالطين المباشرين للمصابين في الحالات الكثيرة المسجلة في مخيمي البداوي وبر الياس بشمال وشرق البلاد.

يذكر أن أول إصابة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بفيروس كورونا سجلت في المخيمات في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتكفلت "أونروا" بمعالجتها بوصفها معنية بمساعدة وحماية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسورية والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان لبنان قد سجل، أمس الأحد، بحسب بيان وزارة الصحة 1012 إصابة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، علما أن 22 من الإصابات شخصت لأشخاص قادمين من الخارج.

وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 36240 حالة، فيما تم تسجيل 655 حالة شفاء جديدة، مما يرفع الإجمالي إلى 16089 حالة.

وسجل بيان الوزارة 7 حالات وفاة جديدة، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 347 حالة منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 شباط/فبراير الماضي.