وفيات وإصابات جديدة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية

سجلت وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 327 وفاة.

وأظهر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، في كل من الينوي، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5510 إصابة.

وبحسب فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، فإنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وبلغ مجمل عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم 327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 8437 إصابة

وأفاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال، الأحد، إلى إسطنبول للالتحاق باسرهم ودراستهم وأعمالهم.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن حالة وفاة سجلت قبل أيام للمواطن نظام حمد الله منصور (75 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 98 وفاة. وقالت إنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس، بين الجالية في لويزيانا الأميركية.