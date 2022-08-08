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لبنان: مقتل مسؤول محليّ بحركة "فتح" بالرصاص في مخيم عين الحلوة

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 23:53

لبنان: مقتل مسؤول محليّ بحركة "فتح" بالرصاص في مخيم عين الحلوة
مسؤول الارتباط في المخيم، العسوس
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

قُتل المسؤول في حركة "فتح"، سعيد علاء الدين (العسوس)، بالرصاص، الإثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أعلن قيادي في الحركة.

وقال القيادي في حركة فتح في لبنان منير المقدح إن سعيد علاء الدين كان مسؤولا في حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكان مكلّفا التنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية.

وأكد المقدح مقتل علاء الدين وقال إن "مسلحا دخل عليه أثناء تأدية صلاة بمنزل أحد أصدقائه".

وأوضح مصدر فلسطيني أن المستهدف هو برتبة عقيد، وكان يشغل منصب مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في الأمن الوطني الفلسطيني في حركة فتح، وأشار إلى أنه أصيب بطلقات عدة.

ونُقل علاء الدين إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وشهد المخيم على الفور توترا واستنفارا وإطلاق نار. ولم تتّضح على الفور دوافع المهاجم الذي تمكّن من الفرار.

ويعيش في لبنان عشرات آلاف الفلسطينيين، غالبيتهم في 12 مخيما للاجئين، أكبرهم مخيّم عين الحلوة الواقع قرب مدينة صيدا.

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#مخيم للاجئين الفلسطينيين
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#جنوب لبنان
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