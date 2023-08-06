عزّام الأحمد وميقاتي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في عين الحلوة

تم بحث تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيي، خلال لقاء في بيروت جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي.

مسلّحان في عين الحلوة ("أ ب")

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عزام الأحمد، بحث مع ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة والإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وذكرت أن اللقاء جرى في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور سفير فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، وأمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، فتحي أبو العردات.

ومن الجانب اللبناني حضر اللقاء المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، باسل الحسن.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة، استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جرى خرقه عدة مرات.

وأسفرت الاشتباكات عن 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم نحو 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.

وإجمالا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطيني.