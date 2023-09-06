"أونروا" تطلب مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين

"أونروا": "ما يزيد عن 180 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن، ممّن فروا من سورية أو من غزة عام 1967، يعيشون في فقر وديون متزايدة.. ولكن للأسف، قد لا تتمكن الوكالة من الاستمرار بدورها بنفس الطريقة لفترة أطول بكثير".

طلب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، الأربعاء 190 مليون دولار بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وذلك في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.

وقال "الوكالة تحتاج إلى ما بين 170 إلى 190 مليون دولار، فورا، للحفاظ على الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام".

وزاد "بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى، لمواصلة إمدادات الغذاء المنقذة لحياة أكثر من نصف السكان في غزة".

وأكد أن "ما يزيد عن 180 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن، ممّن فروا من سورية أو من غزة عام 1967، يعيشون في فقر وديون متزايدة.. ولكن للأسف، قد لا تتمكن الوكالة من الاستمرار بدورها بنفس الطريقة لفترة أطول بكثير".

وتابع "لقد سمعتم أكثر من مرة عن وضعنا المالي.. والذي يبدو أحيانا وكأنه أسطوانة مشروخة.. في واقع الأمر، الأزمة تتعمق عاما بعد عام، بينما تزداد احتياجات اللاجئين".

وأكد أن "الفجوة بين الموارد والطلب على الخدمات أصبحت الآن، واسعة للغاية، بحيث لا يمكن احتواؤها من خلال المناورات أو التدابير المالية الداخلية".

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وحذّرت في حزيران/ يونيو الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من أيلول/ سبتمبر القادم.

مما يذكر أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.