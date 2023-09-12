ارتفاع عدد ضحايا إعصار ليبيا الفلسطينيين إلى 12 قتيلا

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك: "إننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين من جرّاء الإعصار والفيضانات التي ضربت شرق ليبيا إلى 12.

وأوضحت أن قنصلية فلسطين العامة في بنغازي أفادت بوفاة خالد محمد عبد الرزاق نوفل وطفله ياسين (5 سنوات)، ليرتفع عدد الضحايا من أبناء شعبنا جراء السيول إلى 12.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك: "إننا نتابع كارثة حقيقية ولدينا معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية، نسأل الله أن يتم العثور عليهم أحياء".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة أن عددا كبيرا من الجثث جرفتها السيول في البحر، مؤكدا مواجهة مشاكل في كيفية انتشالها، ومطالبا بفرق مختصّة في الإنقاذ والبحث.

وقال الدبيبة: "لا نحتاج أي طعام أو أدوية، بل نحتاج إلى فرق مختصة في الإنقاذ والبحث"، مضيفا: "لدينا عدد كبير من الجثث جرفتها السيول في البحر، ولدينا مشكلة في كيفية انتشالها".

وأضاف: "لن أذكر أي عدد لضحايا السيول، إلا بعد التأكد من المفقودين والوفيات من الجهات المختصة".