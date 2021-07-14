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منذ مطلع 2021: ارتفاع نسبة الجريمة بـ40% والقتل 69% في الضفة

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 15:18

منذ مطلع 2021: ارتفاع نسبة الجريمة بـ40% والقتل 69% في الضفة
اعتقالات بالضفة على خلفية الانتماء السياسي (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، أن نسبة الجريمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران/ يونيو، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.

وأضاف ارزيقات لـ"وفا" إنه "منذ مطلع العام الجاري قتل 22 مواطنا، في 18 جريمة، مقارنة مع العام 2020 الذي قتل فيه 13 مواطنا في 13 جريمة".

ولفت إلى أن غالبية جرائم القتل تركزت في ضواحي القدس وأودت بحياة 10 أشخاص، تلتها الخليل 3 اشخاص، وطولكرم 3 أشخاص، وقلقيلية شخصان، ورام الله شخصان، ونابلس شخص، وجنين شخص.

وأشار ارزيقات إلى ارتفاع نسبة المشاجرات والعنف الأسري بواقع 11.5%، حيث سُجل 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات منذ مطلع العام، في حين سجل 2476 مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام 2020.

وحذر ارزيقات من خطورة ارتفاع نسبة الجريمة، في الوقت الذي تتعرض فيه المنظومة الأمنية لهجمة شرسة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العنف والجريمة في الضفة الغربية
#جرائم القتل

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