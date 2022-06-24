"اليهودية" قرية مهجرة كانت تقع إلى الشرق من يافا، وعلى مسافة 13 كيلومترًا منها. إلى الجنوب منها يقع مطار اللد. في أواخر سنة 1932 استبدل سكانها اسمها بالعباسية نسبة إلى الشيخ عباس المدفون فيها. كانت قرية كبيرة إذ بلغ عدد سكانها في سنة 1922، 2437 نسمة، وقُدِّر عددهم في سنة 1945 بـ5650 نسمة.

كانت الدولة العثمانية تجري بين الحين والآخر إحصاء لعدد النفوس في فلسطين بهدف إحكام السيطرة على البلاد ولسوق الشباب إلى الجيش على يد الأخذ عسكر، والقبض على الفارين منهم (الفراري)، ولم يعف من هذا التجنيد سوى الوحيد لأمه، أو من دفَع البدل النقدي الذي تراوح بين 50 و100 ليرة ذهبية، وهذا مبلغ كبير. وقد استعانت الدولة العثمانية بسجلاتها في التمييز بين المفقود والفارّ والمسن والصبي والشاب والفلاح وصاحب الأملاك.

في اليوم المحدّد لتسجيل النفوس كان يحضر إلى القرية مأمور النفوس ووكيله وكاتبه وضابط برتبة يوزباشي. في هذا السجل المسمى "دفتر أساس"، تسجَّل الخانات التالية: اسم القرية، اسم الشخص واسم عائلته، وصنعته مثل فلاح، عسكر، مفقود، فرار، واسم والدته وأسماء أولاده وإخوانه وأخواته وبناته وأحفاده، وزوجاته ومن يعيلهم من أقاربه، وتواريخ ميلادهم ومكان ولادتهم وملتهم.

ملء الجرار في قرية العباسيّة "اليهودية"

يُذكر أن الكاتب التركيّ كتب باللغة العثمانيّة بخط رديء تصعب قراءته، وقد بذلنا جهودا جبارة في التثبت من الأسماء. بعد انتهاء تسجيل جميع سكان القرية فردًا فردًا، ذكورًا وإناثا، يقوم المختار وإمام القرية وأعضاء مجلس الاختيارية، بالتوقيع على نص في ذيل الدفتر، مفاده أنه لم يبقَ نفر إلا وقد سُجِّل، وأنهم يتحملون أشدّ المسؤوليّة إذا ما ثبت عكس ذلك. أما التصديق النهائيّ على ما ورد في الدفتر فيأتي في وقت لاحق، بعد إضافة أسماء من تخلّفوا عن الحضور. وكانت العادة التهرّب من التسجيل خوفًا من التجنيد ودفع الضرائب.

بين أيدينا سِجِلّ نفوس لقرية اليهودية، مؤرَّخ في 26 آب/ أغسطس سنة 1321 مالية/ 10 أيلول/ سبتمبر سنة 1905 ميلادية. هذا السجل غير كامل وحُذفت منه الصفحات الأخيرة.

اقرأ/ي أيضًا | "اليهوديّة"... حكاية قرية فلسطينيّة قرّرت خلع اسمها اقرأ/ي أيضًا | قرية ميعار المهجرة... بناء على ما ورد في السجل المذكور، يمكننا أن نقرر أن عدد المسجلين بلغ 594 نفرًا، منهم 284 ذكرًا و310 إناث، ما يشير إلى أن القرية كانت كبيرة. عمل السكان في الزراعة، وجميعهم مسلمون.

من العائلات التي سكنت في القرية: المقداد ومنهم المختار علي محمود المقداد، والضاهر، والخليل، وعبد الحافظ، والبدوي، وحمدان، والمغربي، وعرار، والحوراني، والأسمر، وشحادة، وعودة، وبكير، وأبو سالم، وخير الدين، وبرفيلي، وأبو لاوي، وأبو خاطر، وأبو طبيخ، وملك، وأبو عصبة، وارشيد، وأبو حاكم، والسالم، والمصري، وأبو سلامة، وتنجير.

وفي ما يلي أسماء أرباب العائلات الواردة في سجلّ اليهودية:

1. نمر عيسى شحادة الحسين وإخوته: علي، عوض وحسين. عدد الأنفار: 14.

2. عبد ربه شحادة الحسين وابنه يوسف. عدد الأنفار: 6.

3. عبد الحفيظ شحادة الحسين وأبناؤه: يونس، أنيس، خميس، خضر. عدد الأنفار: 9.

4. يوسف شحادة الحسين وابناه محمد ومحمود. عدد الأنفار: 5.

5. سعيد خليل الأسمر وأخوه حسن وولداه: محمد جاسر، محمود. عدد الأنفار: 11.

6. أحمد حامد الضاهر. عدد الأنفار: 7.

7. إبراهيم محمد الخليل وأولاده: محمد، مصطفى، أحمد، محمود، عبد الحفيظ. عدد الأنفار: 16.

8. حسين موسى الخليل وإخوانه: عبد الغني، ياسين، حسن، محمد. عدد الأنفار: 12.

9. رشيد أحمد الخليل وابنه محمد عدد الأنفار: 2.

10. محمد يوسف عودة الله وأخوه عبد الرحمن. عدد الانفار: 11.

11. شحادة عبد الله العيد. أخواه: حسين، حسن. وأولاده عبد الفتاح وعباس. عدد الأنفار: 25.

12. أحمد محمد عيسى بكير وابنه حسين. عدد الأنفار: 5.

13. حسين إبراهيم أبو سالم وأخوه حسن وابنه عباس وابن أخيه خليل. عدد الأنفار: 13.

14. محمد موسى عبد الله وابنه مصطفى. عدد الأنفار: 6.

15. صالح عبد الله. أخوه موسى. ابنه عبد الله. عدد الأنفار: 10.

16. محمد حسن عبد الرحيم. أولاده: محمد أنيس، محمد خميس. عدد الأنفار: 8.

17. يوسف علي. عدد الأنفار: 12.

18. حسن أحمد سليمان. عدد الأنفار: 2.

19. حسن علي المحسن. عدد الأنفار: 4.

20. أحمد يوسف الأسمر. أخوه العبد حمدان. عدد الأنفار: 6.

21. عبد الهادي مصطفى نمر حمدان. أخوة: صال، أحمد. ابنه: محمد. عدد الأنفار: 17.

22. أحمد محمد الضاهر. ابنه العبد. حفيده خضر. عدد الأنفار: 6.

23. عبد الله محمد عيسى. أخوته: يوسف وحمودة. عدد الأنفار: 9.

24. حليمة صالح مقداد. عدد الأنفار: 4.

25. رشيد محمود مقداد. أولاده: حسين، محمود، محمد، محمد سعيد. عدد الأنفار: 14.

26. عبد العزيز محمود مقداد. أولاده: خليل، حسن، عبد الرحمن. محمد يونس. عدد الأنفار: 8.

27. علي محمود المقداد- مختار القرية، وأخوه محمد راغب. عدد الأنفار: 9.

28. محمد شيخ علي أبو سلامة. إخوته: محمود، إبراهيم. عدد الأنفار: 6.

29. إبراهيم مصطفى جاد الله تنجير. إخوته: يوسف، حسن. ابنه: عبد الرحمن. عدد الأنفار: 13.

30. عودة محمود جاد الله تنجيري. أخوته: حسن، أحمد. ابنه محمود. عدد الأنفار: 9.

31. صالح حسن عبد الهادي الضاهر. أولاده: محمد سعيد، مصلح، خليل. عدد الأنفار: 11.

32. شيخ حمزة محمد المغربي وابنه محمد عطا. عدد الأنفار: 4.

33. عبد الله خليل عرار. أولاده: محمد، صالح. عدد الأنفار: 11.

34. صالح حسن فرح البدوي. أولاده: حسين، حسن، علي، محمد. عدد الأنفار: 9.

35. محمد حسن فرح البدوي. أخوه: صالح وابنه: محمود. عدد الأنفار: 11.

36. مصطفى حسن فرح البدوي. عدد الأنفار: 2.

37. عثمان حسن فرح البدوي. أخوه: سعيد، أولاده: نبهان، عبد الله، زكي. عدد الأنفار: 11.

38. عبد الرحمن محمود السالم. أخوه: يوسف. عدد الأنفار: 7.

39. عبد الله مصطفى السالم. أخواه: خميس، سليمان. عدد الأنفار: 6.

40. العبد السيد المصري. ابنه محمد. عدد الأنفار: 4.

41. محمد محمود نمر عبد الحافظ. أخوه محمد وابن أخيه محمود. عدد الأنفار: 5.

42. محمد محمود عبد الحافظ. ابنه فارس. عدد الأنفار: 5.

43. عبد الفتاح أحمد الحافظ وابنه أحمد. عدد الأنفار: 4.

44. محمد شيخ إبراهيم نبهان عبد الحافظ وابنه محمد سعيد. عدد الأنفار: 7.

45. مصطفى محمد أمين عبد الحافظ. عدد الأنفار: 3.

46. محمد عطا. عدد الأنفار: 9.

47. محمد الشيخ إبراهيم رشيد عبد الحافظ وأولاده: طه، خضر. عدد الأنفار: 6.

48. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وأولاده: حسين، عبد الله، درويش. عدد الأنفار: 8.

49. مصطفى محمد عبد الرحمن. أخوه حسن. ابن أخيه مطاوع. عدد الأنفار: 8.

50. أحمد محمود مدللة. أولاده: نمر، عودة. ابن أخيه: محمود. عدد الأنفار: 7.

51. أحمد سعيد الضاهر. أخوه: عبد الله. أبناء أخيه: موسى، محمد سعيد. عدد الأنفار: 13.

52. محمد مصطفى موسى الضاهر. أخوه إسماعيل. ابن أخيه: أحمد. عدد الأنفار: 4.

53. العبد عيسى الياسين نصرة. أولاده: أحمد، حسن، حسين. حفيده: زكي. عدد الأنفار: 14.

54. محمد موسى حسين المشني. عدد الأنفار: 6.

55. حاجي داوود مصطفى طليب. عدد الأنفار: 8.

56. محمد حسين الطاق. عدد الأنفار: 2.

57. عودة إبراهيم أبو حاكم. أخوه: مصطفى. أبناء أخيه: جبريل، عبد الكريم. عدد الأنفار: 6.

58. محمد حسن البرفيلي. إخوانه: يوسف، علي. ابن أخيه حسن. عدد الأنفار: 9.

59. عبد الهادي إرشيد إبراهيم. أخوه: خليل. أبناء أخيه: خليفة، محمود. عدد الأنفار: 7.

60. أحمد ياسين أبو عصبة. أخوه محمد. عدد الأنفار: 6.

61. أحمد صالح الملك. أخوه عبد الله. عدد الأنفار: 5.

62. مريم ياسين الملك. نفر واحد.

63. محمد حسين عمر أبو حاكم. أولاده: أحمد، عبد الرحمن، عبد الرحيم، مصطفى، جميل، حسن. عدد الأنفار: 12.

64. إسماعيل حسين أبو حاكم. عدد الأنفار: 3.

65. رشيد أحمد أبو لاوي. أولاده: أحمد، محمد، محمود، العبد. عدد الأنفار: 11.

66. حسين عبد القادر أبو لاوي. عدد الأنفار: 4.

67. عبد الله حسن أبو لاوي. أولاده: حسن، سعيد. عدد الأنفار: 7.

68. أحمد محمد أبو خاطر. عدد الأنفار: 9.

69. مصطفى محمد أبو شعلان وأولاده: عبد الرحمن، طه، عيسى. عدد الأنفار: 9.

70. عوض شيخ يوسف أبو طبيخ. ابنه يوسف. عدد الأنفار: 5.

71. محمد أحمد الملك وأخوه سعيد. عدد الأنفار: 9.

72. طه محمود الحوراني. أخوه محمود. عدد الأنفار: 6.

73. قاسم خليل الحوراني وابنه محمد. عدد الأنفار: 3.

74. عبد الله مصطفى برفيلي. إخوانه: صالح، إبراهيم، إسماعيل. عدد الأنفار: 5.

75. فضة بنت إبراهيم قراقيس وأولادها حسن ومحمد. عدد الأنفار: 4.

76. عبد الله أحمد خليل السليمان الصمادي. عدد الأنفار: 4.

77. محمد حسين خير الدين. عدد الأنفار: 4.

78. محمود حسين خير الدين وابنه خميس. عدد الأنفار: 6.

79. عبد الله حسين خير الدين- خضرجي. عدد الأنفار: 2.

وبعد ذلك، إن الصفحات ناقصة في المصدر (سجلّ النفوس).