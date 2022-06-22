  2. فلسطينيات
  3. جدار الفصل العنصري

الاحتلال يبدأ بناء مقطع بجدار الفصل العنصري في شمال الضفة

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 14:00

الاحتلال يبدأ بناء مقطع بجدار الفصل العنصري في شمال الضفة
أعمال بناء في جدار الفصل العنصري، اليوم (المكتب الإعلامي لوزارة الأمن)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

بدأت وزارة الأمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، إقامة مقطع في جدار الفصل العنصري في شمال الضفة الغربية بطول 45 كيلومترا. ويمتد هذا المقطع من منطقة قرية سالم إلى منطقة مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار فيه إلى تسعة أمتار.

ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وجرت المصادقة، في نيسان/أبريل الماضي، على ميزانية بمبلغ 360 مليون شيكل لتمويل بنائه.

وسيحل هذا المقطع مكان مقطع آخر في جدار الفصل العنصري، تم بناؤه قبل نحو عشرين عاما. وقال رئيس "مديرية الحدود وخط التماس" في وزارة الأمن الإسرائيلية، عيران أوفير، إن "الأعمال التي بدأناها صباح اليوم ستستمر قرابة سنة"، معتبرا أن "أي مقطع من السور الذي نغلقه سيمنع الدخول إلى إسرائيل بشكل محكم". في إشارة إلى منع دخول عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.

من جهة أخرى، نقل موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، عن ضباط في قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي قولهم إن ثمة إمكانية لوقف أعمال بناء مقطع جدار الفصل العنصري الذي "يفرض وقائع على الأرض". وأضافوا أنه "دخلنا الآن إلى عملية جديدة، هي الأزمة السياسية والانتخابات المتوقعة، التي قد تعرقل العمليات الهندسية في هذه المنطقة".

وأشاروا إلى أنه باقتراب موعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل في 13 تموز/يوليو المقبل، "يفضل عدم المبادرة إلى احتكاك لا ضرورة له ودراسة أي نشاط عسكري بالإمكان تأجيله". وأضاف الضباط الإسرائيليون أنه تم تأجيل هدم ثلاثة بيوت لعائلات منفذي عمليات في مخيم جنين وقريتي رمانة وقراوة بني زيد.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#الاحتلال الإسرائيلي
#جدار الفصل العنصري
#قرية سالم
#طولكرم

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية وزراعية بالضفة والقدس
الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية وزراعية بالضفة والقدس

2022-06-22

الأسير أحمد مناصرة: الاحتلال يصنف قضتيه "عمل إرهابي"
الأسير أحمد مناصرة: الاحتلال يصنف قضتيه "عمل إرهابي"

2022-06-22

اعتقالات بالضفة طالت أسيرة محررة من نابلس
اعتقالات بالضفة طالت أسيرة محررة من نابلس

2022-06-22

الأكثر قراءة

استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

استشهاد شاب طعنا على يد مستوطن في سلفيت

2022-06-21
استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

استطلاع: 36 مقعدا لليكود ولا إمكانية للمعسكرين لتشكيل الحكومة

2022-06-21
حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

حماس تقرر استئناف علاقاتها مع النظام السوري

2022-06-21
تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

تحليلات: لحل الكنيست تأثير سلبي من الناحيتين الأمنية والاقتصادية

2022-06-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق الموجة الحارة

حالة الطقس: أجواء معتدلة تسبق الموجة الحارة

2022-06-21