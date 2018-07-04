انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي الفلسطيني

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا يُشير إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر أيار/مايو الماضي، في مناطق سيادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر والقدس المحتلة.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا مقداره 3.16% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة بشهر نيسان/أبريل 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 98.44 خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة بـــ 101.65 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 4.85% خلال شهر أيار/مايو 2018 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 15.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 11.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 3.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر أيار/مايو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أهمها صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة الأثاث، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

ون ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الملابس، صناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات.

الجدول يوضح نسب التغير الشهرية في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال الفترة من كانون ثاني/ يناير – أيار/مايو 2018:

الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين للفترة: أيار/مايو 2017 – أيار/مايو 2018

(شهر الأساس كانون أول 2015 = 100)

تنويه:

الأهمية النسبية للأنشطة تمثل التوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الصناعية في العام 2013.