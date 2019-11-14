غزة.. وجولة أخرى من التصعيد

رياحٌ حملت معها غارة صهيونية باغتت القائد العسكري في "سرايا القدس"، بهاء أبو عطا وعائلته في حي الشجاعية ليستشهد وزوجته أسماء، فجر الثلاثاء.

هكذا استيقظت غزّة من نومها على أصوات الانفجارات المتفرقة وعلى خبر اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، لتبدأ جولة جديدة من التصعيد الذي لا ينتهي.

ومن هنا، عادت غزة وأهلها للشبح الدائم الذي لا يتمنوه، عدوان أو جولة تصعيدية قد تستمر لأيام، نفصله عن آخر تصعيدٍ أشهر معدودة.

وفيما يتربص الموت بالغزيين، لم تنتظر المقاومة دفن قائدها وبدأت بإطلاق زخات من الصواعق والغضب (الصواريخ) على المدن الإسرائيلية. كان ليلة يوم الاغتيال الأطول على أهل القطاع من لما صاحبها من خوف وقلق وانتظار لما هو آت.

لم يكن صباح اليوم الثاني أكثر طمأنينة عن ذلك الذي سبقه، بل شهد صباحها مجزرة متفرقة حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي مجموعات متفرقة من شبان "الجهاد الإسلامي"، وشبان على درجات نارية، بزعم محاولتهم إطلاق قذائف باتجاه أراضي الـ48، ومن بينهم أب وأبنائه بالقرب من منزلهم، وهم رأفت عيّاد، وولديه إسلام وأمير.

تقول زوجة الشهيد عيّاد في مقابلة مع إحدى المحطات الإذاعية المحلية، إن زوجها الخمسيني، كان يقود دراجته النارية هو وطفلهما الذي لم يبلغ من العمر ثماني سنوات، عائدًا من مزرعته الخاصة، وقبيل الاستهداف بلحظات التقى الأب بنجله إسلام (25 عامًا) أمام منزلهم في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وكان هذا اللقاء الأخير بعد أن قامت طائرات الاستطلاع باستهدافهم ونقلوا لمجمع الشفاء الطبي ليتم الإعلان عن استشهادهم.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، "موقف حماس واضح منذ الإعلان عن استشهاد القائد بهاء أبو العطا واستهداف القائد الفلسطيني أكرم العجوري في دمشق"، وشدد على أن "هذه جريمة صهيونية نكراء، وهي واحد من حلقة في سلسلة جرائم متواصلة، وأن هذه الجريمة تستحق ردًا قويًا على الاحتلال يحقق فيه الردع ويمنع من تغير قواعد الاشتباك، ويمنع من تكرار ارتكاب هذه الجرائم، والمقاومة من حقها أن تتحرك بالطريقة وبالآلية التي تراها مناسبة".

وأوضح قاسم أن "الأطراف التي تسعى للهدوء يجب أن تعمل على لجم العدوان على غزة، لأن الاحتلال هو من فجر هذه الموجة من التصعيد، وبالتالي الضغط على الاحتلال هو أكبر ضمان للهدوء، وهناك جهود تبذل دولية وإقليمية من أجل الوصول إلى هدوء يضمن لجم الاحتلال بعد أن تقوم المقاومة بتنفيذ ردها على هذه الجريمة".

وأكد أن "الفصائل لا تسعى للصعيد، وأنها تقوم بواجبها بالرد على الاحتلال وواجبها بحماية شعبها، أما هي لا تسعى للتصعيد، لكن من بدأ بالتصعيد هو الاحتلال وعليه أن يتحمل كامل المسؤولية".

وعن مشاركة حركة حماس ، قال قاسم "صدرت بيانات متتالية من غرفة العمليات المشتركة وبشكل واضح وحاسم تحدثت عن أداء موحد ومنسق للمقاومة في مواجهة هذا العدوان، المعركة ليست لها علاقة بفصيل معين هي مع كل المقاومة الفلسطينية، الجميع منخرط في صد هذا التصعيد والعدوان".

وفيما انتظر الغزيون رد من المقاومة على الجريمة الإسرائيلية، وعلى الرغم من حالهم السيئ وتجاربهم السابقة مع الحروب التي شنت على القطاع وحجم الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنهم يأملون أن ينتهي العدوان فورا.

وارتفع عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء في قطاع غزة إلى 26 شهيدًا، بعد استشهاد شابين في قصف إسرائيلي مساء اليوم، الأربعاء، فيما واصلت فصائل المقاومة إطلاق القذائف وزادت مداها لتصل إلى مدينة أسدود في ظل غارات متجددة يشنها جيش الاحتلال.