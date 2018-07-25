الأونروا تُنهي عمل 125 موظفًا نهائيًا والمئات جزئيًا بغزّة

أرسلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، صباح اليوم الأربعاء، رسائل إنهاء عمل من الخدمة لألف موظف يعمل لديها في برنامج "الطوارئ" في قطاع غزة المحاصر، منهم 125 موظفًا أُنهت عملهم بشكل نهائي، بحسب ما قاله رئيس اتحاد موظفي أونروا، أمير المسحال لوكالة "صفا".

وأشار مسحال إلى أن بقية الموظفين المعفيين من الخدمة سيغير عقدهم مع الأونرو للبقاء في عملهم حتى نهاية العام الحالي بدوام جزئي، فيما لن تجدد الوكالة عقود العمل المؤقتة لـ125 منهم في نهاية الشهر الحالي.

وبدأ اتحاد الموظفين على إثر خطوات الأونروا الأخيرة، ما يُسمى بـ"نزاع عمل"وهي خطوة تُرفع فيها القضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة، ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

ويهدف الاتحاد ممارسة الأعمال النقابية التي تتضمن إغلاق مقار أونروا ليوم أو يومين، وصولًا إلى الإضراب الشامل بعد 21 يومًا.

وكان المئات من موظفي الوكالة الغاضبين قد حاصروا، يوم أول أمس الإثنين، مكتب مدير العمليات ماتياس شمالي، ومنعوه من الخروج من مكتبه، وذلك احتجاجا على سياسية التقليصات ووقف العاملين، التي تنتهجها الوكالة وطالبوا برحيله فورا.

وبحسب اتحاد موظفي "أونروا"، فإن الوكالة أغلقت برنامج الصحة النفسية الذي يقدّم خدماته المباشرة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل به نحو 430 موظفا.



وقال الاتحاد، في بيان سابق، إن الوكالة ألغت،في حزيران/يونيو الماضي، برنامج "الطوارئ" ما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة.



ووفق الاتحاد، فإنه منذ أكثر من 4 شهور، أوقفت "أونروا" عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.



وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.



وتقول الأمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.



