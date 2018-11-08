غزة: 6 وفيات جراء الإصابة بإنفلونزا الخنازير

صرّح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، أن 6 أشخاص توفوا عقب إصابتهم بفيروس "H1N1"، والمعروف باسم "إنفلونزا الخنازير"، في حين يتلقى 6 آخرون العلاج.

وقال معروف في حوار مع وكالة الأناضول إنه " ثبت لدى وزارة الصحة إصابة 12 حالة بفيروس الانفلونزا "H1N1" أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير في منطقتين بقطاع غزة توفي 6 منهم، في حين يتلقى البقية وعددهم 6، العلاج".

وأكد معروف أن سبب وفاة المصابين الستة، يرجع إلى "ضعف مناعتهم، كونهم كبار في السن، أو مصابين بأمراض أخرى".

وكشف معروف أن مخازن وزارة الصحة، تخلو من الأدوية ذات الفاعلية الكبيرة في الحد من أعراض الفيروس وتحديدا دواء "تاميفلو"، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إنها سجلت "عددا من حالات الإنفلونزا الناجمة عن أنواع مختلفة من الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية بين المواطنين (دون تحديد نوع الفيروس)".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "بعض تلك الإصابات تسببت بحدوث حالة مرضية شديدة وأدت لوفاة المصابين"، دون ذكر عددهم.

وأكّدت الوزارة أن تلك الإصابات تندرج ضمن "معدلات الانتشار الموسمي المعتادة للمرض".

ودعت المواطنين في قطاع غزة لـ"اتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة من المرض والمتمثلة في تلقي اللقاح الواقي وخاصة لكبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة وضعف المناعة و رفع مستوى النظافة والعناية الشخصية".

وشهد قطاع غزة، خلال السنوات الماضية، إصابات بفيروس "H1N1"، لكن لم ينتشر على نطاق واسع.

وسبق لمنظمة الصحّة العالميّة أن اعتبرت انتشار الإصابة بفيروس "H1N1" عام 2009 بمثابة "وباء"، بعد أن تسبب بحدوث وفيات في العديد من دول العالم، وأعلنت عن انتهائها في شهر أغسطس/ آب من عام 2010.