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كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل "عملية الباص"

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 15:27

كتائب القسام ستنشر مساءً تفاصيل "عملية الباص"
البوستر من موقع القسام
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها ستنشر التفاصيل الكاملة لعملية استهداف عناصرها لحافلة عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة قبل عام، مساء اليوم السبت.

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب إنه "في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، سننشر التفاصيل الكاملة لعملية الباص خلال حد السيف منذ صدور قرار قائد هيئة الأركان وحتى التنفيذ".

يذكر أن محللين عسكريين وصحافيين إسرائيليين دعوا إلى التحقيق في ظروف استهداف حافلة كانت تقل جنودنًا قرب مستوطنة "مفساليم" شرق قطاع غزة، عبر صاروخ موجه من طراز "كورنيت" أطلق من قطاع غزة.

وذكر المراسل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أن "الصاروخ الذي أطقه مقاتلون من القسام وهو من طراز 'كورنيت' كان بمثابة الثغرة الأمنية القاتلة، التي كانت ستنتهي بمقتل 30 جنديًا، وعندها كانت ستطير رؤوس كثيرة بينها قائد فرقة غزة، كانت كفيلة لأن نطالب برأس قائد الأركان، وهكذا يجب التعامل مع هذا الحدث".

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وكانت القسام نشرت، في حينه، فيديو مصور لحظة استهداف حافلة تقل جنودًا إسرائيليين بصاروخ "كورنيت" شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الباص وهو يسير وبجانبه عدد من الجنود قبل استهدافه بالصاروخ الذي أصابه بشكل مباشر، فيما اندلعت النيران فيه بشكل كامل.

ولم يعترف جيش الاحتلال إلا بإصابة جندي واحد بجراح وصفت بالخطيرة.

 


#كتائب القسام
#عملية الباص
#إسرائيل
#جيش الاحتلال

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