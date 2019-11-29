العدوان الأخير على غزة: شهيد آخر متأثرًا بجراحه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، استشهاد رائد رفيق احمد السرساوي (30 عاما) متأثرا بجراحه، التي أصيب بها في خلال التصعيد على قطاع غزة، أو ما يعرف بمعركة صيحة الفجر.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها اطلع عليه "عرب 48"، الشهيد مشيرة إلى أنه "أحد مجاهديها بلواء غزة".

وأضاف البيان أن الشهيد "أصيب بقصف صهيوني استهدفه في حي الشجاعية بغزة خلال معركة صيحة الفجر، وقد جاءت شهادته بعد مشوار جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية".

وأكدت سرايا القدس أن " أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين".

وباستشهاد رائد رفيق احمد السرساوي يرتفع عدد شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة لـ 38 شهيدا.