ندوة | حصار فوق حصار: غزة في مواجهة فيروس كورونا

ينقل موقع "عرب 48" ندوة رقمية عن بعد ينظمها مركز "عدالة" في حيفا عن تفشي فيروس كورونا وتبعاته على غزة المحاضرة.

ويتناول الحوار ما يعيشه الفلسطينيون في غزة في مواجهة انتشار فيروس كورونا بعد سنوات من الحصار والعدوان، وتدمير كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع الصحي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث في الندوة، المحامية منى حداد من جمعية "جيشاه - مسلك"؛ السيد عصام يونس، مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمفوض العام للهيئة المستقلة في فلسطين؛ د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

تيسر الحوار، المحامية سهير أسعد، منسقة المرافعة الدولية في مركز عدالة.