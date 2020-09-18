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"يونسيف" وإيطاليا توقعان اتفاقية لدعم الصحة النفسيّة في غزة

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 17:13

"يونسيف" وإيطاليا توقعان اتفاقية لدعم الصحة النفسيّة في غزة
غزة (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

وقّعت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمومة والطفولة (يونيسيف)، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع الحكومة الإيطالية، لدعم الصحة النفسية في قطاع غزة.

وأفادت "يونيسيف" في بيان، أن "الاتفاقية تم توقيعها من قِبل القنصل العام لإيطاليا في القدس جوزيبي فيديل، والممثلة الخاصة ليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي".

وأوضحت، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير حماية أساسية متكاملة للأطفال وأسرهم ودعم الصحة النفسية في غزة.

وأشارت أن تلك الشراكة ستركز على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية لحوالي 7 آلاف و425 طفلًا وعائلاتهم في المناطق المستهدفة بالقطاع.

ولفتت "يونيسيف"، إلى أن الشراكة ستعمل أيضا على بناء قدرات 10 مراكز عائلية، وحوالي 100 من مقدمي الخدمات المجتمعية للسماح لهم بتقديم دعم أفضل للأطفال في حالات الطوارئ.

وحسب تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن عدد الأطفال في قطاع غزة المصابين بالاكتئاب والقلق حوالي 62 بالمئة، بفعل اشتداد الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وتفرض إسرائيل منذ العام 2006 حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غزة
#الصحة النفسية
#إيطاليا
#يونسيف

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