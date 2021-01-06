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العفو الدوليّة تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 11:04

العفو الدوليّة تطالب إسرائيل بتحمّل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين
غزة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

وجّهت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، دعوة إلى إسرائيل، لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بذلك.

وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لم تطلب علنا المساعدة من إسرائيل لشراء اللقاح.

كما أنه من غير المتوقع أن يطلب المسؤولون في حركة "حماس" في قطاع غزة من إسرائيل المساعدة للحصول على اللقاح.

وقالت منظمة العفو إن "على إسرائيل التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد - 19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الإثنين، أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل من خلال برنامج "كوفكس" المدعوم من الأمم المتحدة، موضحة أنه سيتم استخدامها لتطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وباشرت إسرائيل تلقيح مواطنيها بمن فيهم المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في 19 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، إذ بدأت بتطعيم العاملين في القطاع الطبي والمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وقالت إسرائيل إن "أكثر من مليون شخص حصلوا على التطعيم حتى الآن".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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