مزارعون غزيون يحتجون على شروط الاحتلال لتصدير محاصيلهم

احتج مزارعون فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الأحد، على شروط الاحتلال الإسرائيلي في ما يتعلق بتصدير محاصيل البندورة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك خلال وقفة نظّمها مزارعون، أمام مقر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط "أونسكو"، بمدينة غزة.

واستعرض بعض المزارعين المشاركين في الوقفة، عينات من محاصيل البندورة، بينما شرع البعض الآخر بإتلافها وإلقائها أرضا، في خطوة احتجاجية على قرار الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فقد وضعت إسرائيل منذ انتهاء عدوانها الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي، شرطا وصفته بـ"التعجيزي"، للسماح بتسويق محصول الطماطم في الضفة الغربية، وذلك برفع الغطاء الورقي الأخضر (العنق-القمعة) الذي يعلو كل حبّة.

وقال رئيس اللجنة الفنية لمتابعة تصدير المنتجات الزراعية بالوزارة، أحمد النواجحة:"منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير، يفرض الاحتلال قيودا جديدة تتعلق بتصدير الطماطم لأسواق الضفة الغربية".

وأضاف، في حديث لـ"الأناضول" على هامش الوقفة: "يريد الاحتلال أن يتم تسويق الطماطم إلى الضفة، ضمن ذات الشروط التي يتم خلالها تسويق ذات المنتج لإسرائيل، مع رفع العنق الأخضر عن كل حبّة".

وأوضح أن "التصدير إلى المناطق الفلسطينية، يخضع لمواصفات فلسطينية مُتفق عليها، لا يمكن التدخل بها".

وذكر أن إزالة عنق الطماطم الأخضر، يؤدي إلى تقصير عُمر الثمرة، ما يُكبّد المزارعين خسائر اقتصادية كبيرة.

واعتاد قطاع غزة، سنويا، تصدير كميات وصفها النواجحة بـ"الكبيرة"، من محصول الطماطم، لتسويقها في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن قطاع غزة يسوّق في ذروة الموسم الواحد خلال شهري تشرين ثاني/ نوفمبر وكانون أول/ ديسمبر، نحو 500 طن من محصول الطماطم، يوميا.

ولفت إلى أن "عدم مقدرة المزارع في غزة على تسويق محصوله في الضفة المحتلّة، سيتسبب بفائض في الانتاج وبالتالي تلف المحصول؛ وتكبيد المزارع خسائر كبيرة لا يمكنه تعويضها".

وقال النواجحة إن تلك الشروط تنمّ عن "رغبة إسرائيل في وقف عجلة الاقتصاد الزراعي في غزة، ودفع القطاع المُحاصر إلى استيراد المنتجات من الخارج".