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غزة: مصرع عنصر من "القسّام" في "مهمة داخلية"

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 11:56

غزة: مصرع عنصر من "القسّام" في "مهمة داخلية"
عناصر من كتائب عز الدين القسّام في غزة (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

أعلنت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن مصرع أحد عناصرها، في "مهمة داخلية".

وقالت "القسّام" في بيان: "نزفّ المجاهد هاني سامي صلاح، من حي التفاح شرقي غزة، الذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز"، دون تفاصيل إضافية.

وتُطلق الفصائل الفلسطينية، مصطلح "شهداء الإعداد والتجهيز"، على عناصرها الذين يلقون حتفهم، خلال مهمات عمل داخلية، كالتدريبات، أو تطوير المعدات والتجهيزات العسكرية، أو حفر الأنفاق.

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#حماس
#كتائب عز الدين القسام

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