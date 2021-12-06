غزة: مصرع عنصر من "القسّام" في "مهمة داخلية"

أعلنت كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن مصرع أحد عناصرها، في "مهمة داخلية".

وقالت "القسّام" في بيان: "نزفّ المجاهد هاني سامي صلاح، من حي التفاح شرقي غزة، الذي استشهد خلال الإعداد والتجهيز"، دون تفاصيل إضافية.

وتُطلق الفصائل الفلسطينية، مصطلح "شهداء الإعداد والتجهيز"، على عناصرها الذين يلقون حتفهم، خلال مهمات عمل داخلية، كالتدريبات، أو تطوير المعدات والتجهيزات العسكرية، أو حفر الأنفاق.

اقرأ/ي أيضًا | تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر "حماس" لصفقة تبادل أسرى