"الأونروا": الشهر المقبل بدء تعويض متضرري عدوان الاحتلال الأخير على غزة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، أن تعويض اللاجئين المتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، سيبدأ الشهر المقبل.

وقال أبو حسنة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن هناك 850 منزلا للاجئين في قطاع غزة دمرت بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، آملا بأن يغطي التمويل المتوفر كافة المنازل التي تحتاج للإعمار.

وأضاف أن هناك حوالي 6 آلاف لاجئ فلسطيني أُصيبت بيوتهم بأضرار مختلفة خلال العدوان الأخير، وأن "الأونروا" دفعت خلال الفترة الماضية مبالغ مالية لمدة ستة أشهر بدل إيجار، وستدفع لأربعة أشهر أخرى، على أن يتم بدء الإعمار للبيوت المدمرة كليا خلال الشهر المقبل.

وذكر أن لا جديد فيما يتعلق بمتضرري عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014، لأن المانحين وجهوا الدعم للمتضررين خلال العدوان الأخير، غير أن حقوقهم محفوظة.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في 22 أيار/ مايو، بعد وقف إطلاق النار أن 2075 وحدة سكنية تضررت بالكامل و15 ألف وحدة أخرى أصيبت بأضرار جزئية من جراء العدوان.