الاحتلال يواصل منع دخول أجهزة طبية إلى قطاع غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول أجهزة طبية تشخيصية، تحتجزها منذ شهور، إلى قطاع غزة، بحسب ما أوضح مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة في غزة، إبراهيم عباس.

وأضاف عباس أن "إسرائيل ما زالت تمنع دخول الأجهزة الطبية التشخيصية، ومحطة توليد الأكسجين، وقطع الغيار لإصلاح الأجهزة، إلى غزة".

واعتبر المسؤول الفلسطيني، ذلك انتهاكا لـ"حقوق المرضى العلاجية".

وأوضح أن استمرار منع دخول الأجهزة من شأنه أن "يؤثر على الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة بالقطاع، بعد اكتشاف متحور أوميكرون".

ومنذ 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطالب وزارة الصحة، في مناسبات مختلفة، بإدخال أجهزة طبية تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

كما أعلنت الوزارة، مرارا، أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، من جراء الحصار الإسرائيلي، لأكثر من 15 عاما على التوالي.

والأحد الماضي، اتهمت وزارة الصحة في غزة، سلطات الاحتلال بفرض حصار صحي على القطاع، من خلال سياسة منع المرضى من التنقّل للعلاج، وعدم السماح بإدخال الأجهزة الطبية أو خروجها لأغراض الصيانة.

وقال : "بعد الحصار الاقتصادي والأمني الذي تفرضه إسرائيل (للعام الـ15 على التوالي)، تفرض الآن حصارا صحيا على القطاع".

وأوضح أن إسرائيل "تريد أن تمارس سياسة القتل المُمنهج ضد مرضى غزة، وذلك بمنع الأجهزة الحسّاسة التشخيصية الطبيّة البحتة من الدخول لتعزيز المنظومة الصحية".

وبيّن عباس، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة داخل حاجز بيت حانون، أن إسرائيل تمنع أيضا "خروج بعض الأجهزة الطبية المهمة من القطاع لأغراض الصيانة"، فضلا عن منعها "دخول قطع الغيار لإصلاح الأجهزة المُتعطّلة؛ التي يفوق عددها عن 20 جهازا".

وذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى من خلال ذلك إلى "إرباك المنظومة الصحية وشلّ تقديم الخدمات الصحية بغزة".

وحذّر المسؤول في وزارة الصحة من التداعيات السلبية لهذه الممارسات الإسرائيلية على صحة وحياة المرضى بغزة، مشددا على أنها "تعرّض المرضى لمضاعفات صحية خطيرة".

ووصف السياسة الإسرائيلية بمنع "خروج المرضى للعلاج، والأجهزة الطبية للصيانة" بـ"الجريمة اللا أخلاقية التي تحول دون حصول المرضى على العلاج الذي كفلته حقوق الإنسان".

وناشد عباس "المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقية للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة لتعزيز المنظومة الصحية". وأشار إلى أن وزارته "ستبذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل لدخول الأجهزة، وتمكين المرضى من الوصول للخدمات الطبية".