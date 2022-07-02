الاحتلال يفتح النار على رعاة الأغنام شمال شرقي غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شمال شرقي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق بلدة جباليا شمالا أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق البلدة".

ويُذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرقي وشمالي القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه رعاة الأغنام والمزارعين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.